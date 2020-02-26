الصين تحث أمريكا على النظر للتعاون فى مجالات العلوم والتكنولوجيا

وكالات

حثت الصين الولايات المتحدة، على طرح عقلية الحرب الباردة القديمة ومفهوم اللعبة الصفرية جانبا، والنظر إلى التبادلات والتعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة بشكل صحيح وحمايتهم، وبذل المزيد من الجهود لدعم الثقة المتبادلة والتعاون المشترك بين البلدين.

ووفا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أدلى تشاو لى جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بهذه التصريحات في بيان صحف، الثلاثاء، ردا على ادعاءات من جانب مسؤولين في الدفاع والصحة بالولايات المتحدة تفيد بأن الصين استخدمت خبرة الجامعات الأمريكية لدعم قدرتها التنافسية العسكرية والتكنولوجية.

قال تشاو "تم تحقيق الإنجازات العلمية والتكنولوجية من خلال العمل الشاق للشعب الصيني وحكمته، بما يشمل عددا هائلا من المثقفين وليس من خلال السرقة"، مضيفا أن الإحصاءات أظهرت أنه في الفترة من 2009 وحتى 2019، نشر علماء صينيون 2.6 مليون وثيقة دولية، حيث جاءت في المرتبة الثانية على مستوى العالم.

وأشار تشاو إلى أن بعض مديرى الجامعات الأمريكية، يعتقدون أيضا أن قلق المسؤولين الأمريكيين إزاء الأمن القومي مبالغ وتمييزى، ويقولون إن التعاون مع الصين في الحقيقة ضرورى لدعم التطور العلمي والتكنولوجي.

وأضاف المتحدث أن التدابير ذات الصلة التي اتخذتها الصين، مماثلة للممارسات المشتركة لجميع دول العالم، وتهدف لدعم تدفق المواهب بين الصين والدول الأخرى، وتشجيع ودعم التعاون العلمى والتكنولوجى على المستوى الدولي.