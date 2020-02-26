وكانت مواطنة فلسطينية قد وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي أمس الثلاثاء، وقالت إنها كانت في مدينة بيت لحم يوم 31 يناير الماضي، وإنها مرت بالقرب من وفد سياحي كوري كان يوجد في بيت لحم.