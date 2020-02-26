السياحة والاثار تعلن تعيين 622 من المتعاقدين معها

كتبت آمال رسلان

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار علي صالح العاملين، وفي ضوء متابعة ملف مؤقتى المجلس الاعلي للآثار، أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعي للآثار القرار رقم 1421 بتاريخ 25/02/2020 بشأن تشكيل لجنة لتحرير العقود للمتعاقدين علي الباب السادس (التظلمات) والبالغ عددهم 622 متعاقد ممن تضمنتهم موافقتي كلًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في هذا الشأن علي أن يبدأ تحرير العقود خلال الاسبوع المقبل.

وأوضح أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أن فترة التعاقد وفقا للموافقات الواردة تستمر لمدة ستة أشهر فقط قبل أن يتم تعيين المتعاقدين علي درجات مالية دائمة.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قال فى عيد الاثريين الماضى إن الوزارة استطاعت الانتهاء من تثبيت عدد كبير من المتعاقدين، بلغ 2770 متعاقد، كما يوجد 4580 متعاقد جاري تحويلهم للباب الأول، وأنه يتم حاليًا مراجعة كل بيانات العاملين وخصيصًا السراكي، تمهيدًا لتحويلهم إلى باب أول ثم تثبيتهم.

وأشار "العناني"، إلى أن ملف المتعاقدين كان من التحديات التي واجهت الوزارة عام 2018 واستطعنا التغلب على جزء كبير منها، وقال العناني، إن عام 2018 كان عامًا واعدًا، استطاع فيه آثاريي مصر أن يكونوا خير دعاية لمصر داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن الآثاريين المصريين هم من حملوا لواء العمل الأثرى فى مصر وخطو خطوات ثابتة وراسخة وواثقة فى كافة مجالات الآثار، فمنهم من أرسى قواعد الدراسات الآثرية فى الجامعات المصرية، منذ أكثر من مائة عام ومنهم من سكن المعابد والمقابر والصحارى متحسسًا خطى أجداده فى بطون الأرض وكأنهم امتلكوا بصرًا من حديد، فما تراجعت معاولهم إلا وأنبأت عن كشوف أثرية هزت أركان الدنيا.