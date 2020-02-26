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السياحة والآثار: إطلاق اسم عالم المصريات على رضوان على مدرسة بمسقط رأسه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:57 م
السياحة والآثار: إطلاق اسم عالم المصريات على رضوان على مدرسة بمسقط رأسه الدكتور على رضوان عالم المصريات الراحل
كتبت آمال رسلان

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فى إطار التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه سيتم إطلاق اسم عالم المصريات الراحل الدكتور على رضوان على مدرسة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية مسقط رأسه، تقديراً لمشواره العلمى والأكاديمى فهو من أبرز علماء الآثار المصرية و من جيل الرواد.

ونظمت وزارة السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك، الأسبوع الماضى حفل تأبين لعالم المصريات الكبير الدكتور علي رضوان عميد كلية الآثار الأسبق ورئيس اتحاد الآثاريين العرب، حضره لفيف من أساتذة الآثار فى جامعات مصر المختلفة، ومديرى المعاهد الأجنبية، وأصدقاء وتلاميذ وزملاء الراحل سواء من كلية الاثار أو من وزارة السياحة والآثار أو المجلس الأعلى للآثار.

وأشار الدكتور خالد العنانى إلى أن قيام الوزارة بتنظيم حفل تأبين للدكتور علي رضوان ليس لأنه صاحب فضل علي الاثريين فقط وإنما لأنه كان له فضل كبير علي الوزارة وعلي المجلس الأعلي للآثار علي مدار عقود طويلة، حيث ظل يعطي علمه ومجهوده بإخلاص وتفانى ودون أي مقابل في مجال المتاحف المصرية واللجان.

وتطرق الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بالحديث عن الراحل وعن حياته وعلاقته بطلابه وتلاميذه في كلية الاثار حيث تتلمذ علي يد الراحل الآلاف من الآثريين.

جدير بالذكر أن الدكتور على رضوان ساهم وأشرف علي مئات من الرسائل العلمية، كما شارك في العديد من اللجان العلمية الخاصة بالعمل الأثري بالمجلس الأعلى للآثار فهو من أبرز علماء الاثار المصرية ويعد من جيل الرواد في علم المصريات.

وقد شهد مشواره العديد من الانجازات على المستويين الاكاديمي والعملي؛ حيث سعى لحماية الآثار فى كافة انحاء الوطن العربى، وحصل علي عدد من الجوائز الدولية والمحلية منها جائزة الدولة التشحيعية والتقديرية وجائزة النيل ووسام قائد من جمهورية المانيا الاتحادية.

وحصل على درجة الدكتواره فى الآثار المصرية القديمة من جامعة ميونخ بألمانيا ، وشغل العديد من المناصب العلمية حيث كان عميدًا للكلية الاثار جامعة القاهرة الى جانب عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة منها شعبة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة، لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة سابقا، اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية، مجلس إدارة المتحف المصرى سابقًا، مقرر اللجنة العلمية الدائمة للآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق القديم لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين سابقًا ، المؤتمر العالمى لعلم المصريات، المؤتمر العالمى لآثار ما قبل التاريخ، المعهد الألماني للآثار ببرلين الغربية، لجنة المتاحف العالمية والشعبة القومية باليونسكو ، ورئيس بعثة جامعة القاهرة فى حفائر منطقة "أبو صير" (شمالى سقارة) وغيرها .


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