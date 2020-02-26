السبت.. فصل التيار الكهربى عن مناطق بمدينة الغردقة 7 ساعات لصيانة المحولات الدورية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، يوم السبت المقبل، من عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية التى تقوم بها فرق الصيانة بقطاع شبكات كهرباء محافظة البحر الأحمر.

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه بالتنسيق مع قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، سيتم فصل التيار الكهربى عن مناطق المخبز الآلى ومدرسة النقيب مبارك الإبتدائية، والمناطق المحيطة بها يوم السبت بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تتم بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربى بطريقة مفاجأة ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيتم فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ "اليوم السابع" أن تلك الصيانة ينتهاجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفه عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويتم التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدا ادارة الكهرباء بمجالس المدن.

فيما تجرى مجالس المدن المختلفة بالبحر الأحمر حملات متكررة بالمناطق المختلفة ، وذلك لتغطية كابلات الكهرباء والاعمدة المكشوفة، حفاظاً على حياة المواطنين وخاصة الأطفال، حيث ذكر بيان من الوحدة المحلية لمدينة غارب، ان تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالحفاظ على سلامة المواطنين وتقديم خدمات أمنه لهم، والاهتمام بإنارة الشوارع مع مراعاة الأمن والسلامة للأهالي، أصدر اللواء إيهاب رافت، رئيس المدينة تعليماته بالاستمرار فى إصلاح الخلايا بأعمدة الإنارة وتغطية الكابلات الفتحات بجميع اعمدة الانارة حفاظا على مواطنى المدينة والأطفال فى ظل التغيرات المناخية المتقلبة .

وأكد البيان أن تم عمل تغطية فتحات بأعمدة الإناره وصيانتها واصلاح الخلايا الكهربائية ودفن الكابلات بشارع مركز شباب الفتح بمنطقة ال 100 وحدة وإنارة ميدان السنترال.



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