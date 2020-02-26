سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تعلن ضبط 1918 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:22 ص
الزراعة تعلن ضبط 1918 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة لحوم فاسدة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه ضمن الحملات التى قام بها اطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين، أنه تم ضبط ما يقرب من (1918) كجم من اللحوم المخالفة للذبح خارج المجازر المعتمدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمى للتغيير فى صفاتها وتم تحرير (10) محاضر فى الفترة من 9/2/2020 الى 15/2/2020.
 
 وأكد تقرير  الخدمات البيطرية ، أن  ضبطيات اللحوم   المخالفة ،  فى اطار الجهود المبذولة للرقابة على الاسواق ورد الى الهيئة من مديرية الطب البيطري بالجيزة، وتحقيقا لنفس الهدف لوصول اللحوم الى المستهلكين بصورة صحية وامنة بلغ اجمالى عدد رؤوس الماشية المذبوحة داخل المجازر المعتمدة فى نطاق محافظة الجيزة (3518) رأس من الماشية فيما بلغ اجمالى مذبوحات الدواجن (221,275) طائر داخل المجازر المعتمدة خلال نفس الفترة .
 
أكد الدكتور عبد الحكيم  محمود  رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية  بوزارة الزراعة  ، في تصريحات لـ  "اليوم السابع  "،  أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية، بالإضافة الى  تشديد الرقابة على اسواق تداول اللحوم وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالحفاظ على صحة المواطن وتعليمات وزير الزراعة بتكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
 
  فيما  أكد  تقرير الخدمات البيطرية، إن اطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم  تقوم  بمراجعـــــة التقاريــــر الشهريـــــة لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.
 
 
 

لحوم فاسدة

مذبوحات الماشية

الخدمات البيطرية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة وذبح 201 ألف رأس ماشية وطائر بالجيزة فى 6 أيام

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:10 ص

سقوط صاحبى مصنع ومطعم بحوزتهما 2 طن مخلات و700 كيلو لحوم فاسدة

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:14 م

الزراعة: ضبط 123 طن لحوم فاسدة وتحرير 930 محضرا.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:06 م

إزالة عقار آيل للسقوط بالسيدة زينب وضبط لحوم فاسدة خلال حملات بالقاهرة

الإثنين، 03 فبراير 2020 05:28 م

الزراعة: ضبط 8 أطنان سمك ماكريل ولحوم فاسدة بالجيزة.. ورقابة مشدد بالأسواق

الأربعاء، 29 يناير 2020 11:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة