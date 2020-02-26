سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى: انطلاق التنقيب عن النفط والغاز محطة تحول إلى الاقتصاد المنتج

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:01 م
الرئيس اللبنانى: انطلاق التنقيب عن النفط والغاز محطة تحول إلى الاقتصاد المنتج ميشال عون رئيس لبنان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن أعمال الحفر لأول بئر نفطى فى البلاد التى ستنطلق غدا فى المياه الإقليمية اللبنانية، ستشكل حجر الأساس ومحطة جذرية لتحول اقتصاد لبنان من اقتصاد ريعى نفعي، إلى اقتصاد منتج يساهم فيه جميع اللبنانيين، وأشار الرئيس اللبنانى - فى كلمة تلفزيونية له مساء اليوم - إلى أن بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، تمثل يوما تاريخيا يدخل لبنان بمقتضاه رسميا نادى الدول النفطية والدول الغنية بأحد أهم مصادر الطاقة لاقتصاديات البشرية المعاصرة.

 

ولفت إلى أن أعمال الحفر والتنقيب عن النفط والغاز فى المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة للبنان، كان من المفترض أن تنطلق فى العام 2013، غير أن صعوبات داخلية وسياسية حالت دون ذلك، لاسيما الاضطرابات التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط وكانت لها تأثيرات مباشرة عصفت بالبلاد، وأكد أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية هى الأقسى فى تاريخ لبنان المعاصر، غير أن هذا الحدث (بدء التنقيب) ستكون له أهمية بالغة على الصعيد الجيوسياسى والحضور الفاعل للبنان.

وقال: "ليس قدرنا أن نبقى عرضة أزمات تتوالد من بعضها البعض، وتحمل إلينا اليأس من وطننا فنهجره أو نغترب عنه أو نتنكر له. إننا اليوم، أكثر من أى يوم مضى، مصممون على تحمل مسئولية مواجهة سياسات اقتصادية خاطئة وتراكمات متلاحقة ومتعددة، ووضع حد لها بهدف وقف المسار الانحدارى الذى أوصلنا منذ عقود الى ما نحن عليه. إرادتنا أن نواجه من أجل بقاء لبنان وديمومته، ونحيى الاطمئنان ونعيد دورة الحياة إلى طبيعتها".

 

وشدد على أن الثروة النفطية والغازية للبنان، هى ملك جميع أبنائه من دون مواربة، وأن عائدتها ثروة سيادية لا تفريط فيها، وأن اللبنانيين سيعملون على حمايتها بكل قوة وصلابة وعدم التفريط فيها. مضيفا: "سندافع بالشراسة عينها عن حقنا فى كل نقطة مياه من مياهنا الإقليمية التى تحمل ثروات نفطنا وغازنا. وعهدى لكم ألا يكون هذا الأمر موضع مساومة".

 

وكان لبنان قد أبرم تعاقدا مع تحالف ثلاثى لشركات توتال الفرنسية وإينى الإيطالية ونوفاتك الروسية، للحفر والتنقيب عن النفط والغاز داخل المياه الإقليمية اللبنانية، ووصلت أمس الثلاثاء باخرة الحفر الرئيسية لبدء عمليات الحفر الاستكشافي.

 

يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 بلوكات نفطية، غير أن أعمال الحفر الاستكشافى والتنقيب لم تبدأ بعد، إلى جانب وجود نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل فى نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التى ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.


ميشال عون

لبنان

نفط

اقتصاد لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة