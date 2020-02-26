رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن واشنطن تكثف الضغط على جماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران وزعيمها، معللة ذلك بارتباط الجماعة بقتل متعاقد أمريكي في العراق في ديسمبر،وقال ناثان سيلز منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الوزارة خلال إفادة صحفية "لا تزال جماعة كتائب حزب الله تشكل تهديدا للقوات الأمريكية في العراق... نزيد الضغط المفروض على الجماعة منذ عشر سنوات".

يذكرأن، أعرب نائب رئيس رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلى الفرزلى، عن أمله فى إمكانية خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تشهدها البلاد حاليا، وذلك فى غضون 6 أشهر مع البدء فى تنفيذ "سياسة إنقاذية" تضعها الحكومة، واستبعد نائب البرلمان اللبنانى – في حديث له اليوم لإذاعة صوت لبنان – أن يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا، على نحو ما يتم الترويج له، مشددا على أن حدوث مثل هذا الأمر "ليس في مصلحة أحد لا محليا ولا دوليا". على حد تعبيره.