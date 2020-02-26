التهاب الجيوب الأنفية مشكلة أعراضها الصداع وانتفاخ الوجه

فاطمة ياسر

الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية يعد من الأمور الصعبة، حيث أنه يتسبب في إعاقة الشخص لممارسة حياته بشكل طبيعي، نتيجة للألم الشديد الذي يشعر به المصاب، مع تورم وانتفاخ.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، كل شيء يخص التهاب الجيوب الأنفية، هذا النوع من الالتهابات التي يتعرض للإصابة به البعض نتيجة للإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي أو احتقان.

وأشار التقرير، أن هناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب في الجيوب الأنفية، ومنها:

- الإصابة والتعرض لدعوي بكتيريا أو فيروسية، تزيد من فرص الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

- نجد أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

- عند التعرض لمشاكل الأسنان المختلفة فأنت تصبح أكثر عرضة للإصابة لالتهاب الججيوب الأنفية.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية



وقدم التقرير أعراض التهاب الجيوب الأنفية وفقا إذا كانت حادة أم مزمنة، وهي:

-احتقان شديد في الحلق.

-زيادة نسبة البلغم في الصدر.

-كحة شديدة وخاصة في الليل.

-التعرض للشعور بألم شديد في الأنف وعند العين والأذن، وذلك بسبب قوة الالتهاب.

-يزداد شعور الشخص المصاب بإرهاق الشديد وعدم القدرة على القيام بأي شيئ.

-ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.

-التعرض لصدور رائحة نفس كريهة.

-زيادة فرص التعرض والإصابة بألم في الأسنان.

-فقدان أو ضعف حاسة الشم.

-التهاب وألم في الحلق.

-الإصابة بصداع شديد يصعب تحمله.

-التعرض لفقدان حاسة التذوق.

-نزول إفرازات مخاطية ذات اللون الأصفر .

-ويتعرض بعض المصابون بألم عام في منطقة الوجه.

-ألم شديد في التنفس.

-التعرض لمشاكل وصعوبات في النوم.

وأكد التقرير علي ضرورة الذهاب للطبيب في حالة التعرض لأي عرضين من السابق ذكرها، لأنك تحتاج لبعض الأدوية والعلاجات التي تساهم في تهدئة الوضع، وخاصة إذا تعرضت لارتفاع في حرارة الجسم، والصداع الشديد.

وأشار التقرير، أن علاج التهاب الجيوب الأنفية يعتمد علي أخذ أوية حساسية بالإضابة إلي بخاخات تساعد علي فتح الجيوب، مع بعض الأدوية التي تساعد علي رفع كفاءة الجهاز المناعي،ويستمر المريض علي هذهالأدوية لفترة طويلة، مع ضرورة القيام باتباع بعض النصائح أبرزها الابتعاد عن التدخين.