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التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:00 ص
التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار إزالة مياه الأمطار
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه تم توجيه المحافظات باستمرار رفع حالة الطوارئ لإزالة تراكمات وأثار مياه الأمطار التى خلفتها موجة الطقس السيئ التى شهدتها القاهرة وعدد من المحافظات أمس الأول الاثنين.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن غرفة العمليات المركزية فى ديوان الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة حتى بعد انكسار الموجة التى أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات فى مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن غرف العمليات فى كل محافظة تعمل أيضا على مدار الساعة لرصد أى طوارئ بسبب مياه الأمطار.

وشهدت معظم أنحاء الجمهورية، أمس الأول الاثنين طقس غير مستقر حيث تعرضت البلاد لموجة من الأمطار على أغلب الأنحاء امتدت للقاهرة والجيزة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.


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