"البروبيوتك والفيتوبيوتك فى مجال الاستزراع المائى" ندوة بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت كلية علوم الثروة السمكية والمصايد ندوة علمية تحت عنوان "البروبيوتك والفيتوبيوتك فى مجال الاستزراع المائى"، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، حاضر فيها الندوة نخبة من الخبراء فى مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس ،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم الهوارى، عميد الكلية ورئيس الندوة، والدكتور راضي على محمد، مقرر الندوة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بمجال الاستزراع المائي والشركات الراعية "تراى فارما- طنطا" و"اكوافيت- كفر الشيخ" وحشد من الطلاب.

يأتي ذلك انطلاقا من رسالة كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من أجل التنمية المستدامة في مجالات الثروة السمكية كافة " بالتواصل مع مختلف منظمات المجتمع المدني والهيئات المختلفة المعنية بتنمية قطاع الثروة السمكية لزيادة إنتاج الاسماك عامة و تنمية الاستزراع السمكي خصوصا في محافظة كفر الشيخ الرائدة في هذا المجال.

وتناولت الندوة تشجيع البحث العلمي التطبيقي في مجال الثروة السمكية، وأثرة في زيادة إنتاج الأسماك، وحماية الثروة السمكية من الأمراض الوبائية الوافدة من خلال استخدام إضافات اعلاف آمنة وغير ضارة للمستهلك، وتفعيل جوانب التواصل بين الجامعة والمجتمع ،من خلال تبادل الأفكار والرؤى حول القضايا المهمة فى مجال الثروة السمكية.

واستهدفت الندوة فئات طلاب وخريجي وباحثين كليات علوم الثروة السمكية والمصايد، والطب البيطرى، والزراعة، والمراكز البحثية ذات الصلة، وأصحاب المفرخات والمزارع السمكية، ومصانع الأعلاف وشركات الأدوية والموزعون المعتمدون العاملين فى مجال الثروة السمكية.

وتضمنت الندوة محاور الاستراتيجيات الحديثة لتحسين الكفاءة الانتاجية في الأحياء المائية ودور "البروبيوتك و الفيتوبيوتك" فى تغذية ومناعة الأسماك والوقاية من أمراض الأسماك.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أن هذه الندوة تأتي في إطار التعاون وإثراء البحث العلمي والتدريب، الذي يختص بتنمية الثروة السمكية، للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب ،وإجراء البحوث الخدمية المختلفة التي تخدم قطاع الزراعة والاستزراع السمكي، وتنميته لاستنباط أصناف وسلالات سمكية جديدة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمى والدولى من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية فى الاستزراع السمكي والتصنيع، والتى تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة.

وأوضح دسوقى، أن مشاريع الاستزراع السمكى، من المشاريع القومية العملاقة التي تهتم بها الدولة وتضعها في قائمة مصادر الدخل القومى، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تهتم بدعم سبل التعاون البحثية والتدريبية في هذا المجال، لما تتميز به الجامعة وكلية وعلوم الثروة السمكية والمصايد من كوادر في مجال الاستزراع السمكي، والذي يعود بالنفع على خدمة المجتمع المحلي معربا عن تقديره لتعاون العديد من الهيئات و المؤسسات مؤكدا أهمية التواصل معها .