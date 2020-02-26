سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"البروبيوتك والفيتوبيوتك فى مجال الاستزراع المائى" ندوة بجامعة كفر الشيخ

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:53 م
"البروبيوتك والفيتوبيوتك فى مجال الاستزراع المائى" ندوة بجامعة كفر الشيخ ندوة جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت كلية علوم الثروة السمكية والمصايد ندوة علمية تحت عنوان "البروبيوتك والفيتوبيوتك فى مجال الاستزراع المائى"، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، حاضر فيها الندوة  نخبة من الخبراء فى مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس ،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم الهوارى، عميد الكلية ورئيس الندوة، والدكتور راضي على محمد، مقرر الندوة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بمجال الاستزراع المائي والشركات الراعية "تراى فارما- طنطا" و"اكوافيت- كفر الشيخ" وحشد من الطلاب.

يأتي ذلك انطلاقا من رسالة كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من أجل التنمية المستدامة في مجالات الثروة السمكية  كافة " بالتواصل مع مختلف منظمات المجتمع المدني والهيئات المختلفة المعنية بتنمية قطاع الثروة السمكية لزيادة إنتاج الاسماك عامة و تنمية الاستزراع السمكي خصوصا في محافظة كفر الشيخ الرائدة في هذا المجال.

وتناولت الندوة تشجيع البحث العلمي التطبيقي في مجال الثروة السمكية، وأثرة في زيادة إنتاج الأسماك، وحماية الثروة السمكية من الأمراض الوبائية الوافدة من خلال استخدام إضافات اعلاف آمنة وغير ضارة للمستهلك، وتفعيل جوانب التواصل بين الجامعة والمجتمع ،من خلال تبادل الأفكار والرؤى حول القضايا المهمة فى مجال الثروة السمكية.

واستهدفت الندوة فئات طلاب وخريجي وباحثين كليات علوم الثروة السمكية والمصايد، والطب البيطرى، والزراعة، والمراكز البحثية ذات الصلة، وأصحاب المفرخات والمزارع السمكية، ومصانع الأعلاف وشركات الأدوية والموزعون المعتمدون العاملين فى مجال الثروة السمكية.

وتضمنت الندوة محاور الاستراتيجيات الحديثة لتحسين الكفاءة الانتاجية في الأحياء المائية ودور "البروبيوتك و الفيتوبيوتك" فى تغذية ومناعة الأسماك والوقاية من أمراض الأسماك.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أن هذه الندوة تأتي في إطار التعاون وإثراء البحث العلمي والتدريب، الذي يختص بتنمية الثروة السمكية، للارتقاء بالمستوى العلمي  للطلاب ،وإجراء البحوث الخدمية المختلفة التي تخدم قطاع الزراعة والاستزراع السمكي، وتنميته لاستنباط أصناف وسلالات سمكية جديدة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمى والدولى من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية فى الاستزراع السمكي والتصنيع، والتى تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة.

وأوضح دسوقى، أن مشاريع الاستزراع السمكى، من المشاريع القومية العملاقة التي تهتم بها الدولة وتضعها في قائمة مصادر الدخل القومى، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تهتم بدعم سبل التعاون البحثية والتدريبية في هذا المجال، لما تتميز به الجامعة وكلية وعلوم الثروة السمكية والمصايد من كوادر في مجال  الاستزراع السمكي، والذي يعود بالنفع على خدمة المجتمع المحلي معربا عن تقديره لتعاون العديد من الهيئات و المؤسسات مؤكدا أهمية التواصل معها .

 

 


أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

جامعة كفر الشيخ

استزراع سمكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة