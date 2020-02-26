اطمن على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب منظار جراحى على مفصل الفك؟

كتبت فاطمة خليل

منظار المفصل من الإجراءات الطبية التي قد يطلبها الطبيب على مفاصل الجسم المختلفة ومنها، مفصل الفك الصدغى، وهو مفصل يربط عظام الفك بالجمجمة، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على السبب الذى يجعل الطبيب يطلب منظاراً على مفصل الفك الصدغى وأهميته، وفقاً لموقع myhealth.



الفك الصدغي

منظار مفصل الفك الصدغي

لإجراء عملية جراحية في الفك الصدغي، يقوم الجراح بإدخال أنبوب رفيع مضاء (منظار المفصل) في مفصل الفك من خلال شق صغير في الجلد، يتصل منظار المفصل بكاميرا صغيرة خارج الجسم تنقل صورة عن قرب للمفصل إلى شاشة تلفزيون.

ويمكن للجراح إدخال الأدوات الجراحية من خلال منظار المفصل لإجراء عملية جراحية على المفصل، مما يمنع الحاجة إلى مزيد من الشقوق الجراحية وتستخدم هذه التقنية لتشخيص وعلاج اضطرابات الفك الصدغي.

أثناء الجراحة بالمنظار، يقوم الجراح:

-إزالة الندبات في الغضاريف.

-إعادة تشكيل أجزاء من عظم الفك.

-إعادة وضع الغضروف.

-تشديد المفصل للحد من الحركة.

-غسل المفصل.

-أدخل دواء مضاد للالتهابات.

تتم الإجراءات تحت التخدير العام وعادة ما تستغرق 30 دقيقة أو أكثر حسب نوع العملية.

بعد الجراحة ، يمكنك البدء في العلاج الطبيعي في غضون 48 ساعة من أجل الحفاظ على الحركة ومنع تشكل ندبات، ويمكنك أيضًا استخدام جهاز ميكانيكي يحرك مفصل الفك بلطف.

قد تكون حركة الفك محدودة لمدة شهر على الأقل، وقد تحتاج إلى اتباع نظام غذائي من الأطعمة السائلة والناعمة.

استخدامات منظار مفصل الفك الصدغي

يمكن أيضًا استخدام منظار المفصل لغسل المفصل أو حقن دواء مضاد للالتهابات.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض المفصل الفكى الصدغى بسبب التهاب المفاصل الروماتويدي.

ومنظار المفصل يمكن استخدامه لعلاج اضطرابات المفصل الفكى الصدغى التي تشمل:

-مرض المفاصل الذي يسبب تحطم الأنسجة والعظام.

- ندبات والتصاقات الأنسجة.

-الغضروف السميك جدا.

-مشاكل الغضروف الحادة في المفصل.

-مفصل الفك الذي تراخى بمرور الوقت أو بعد الإصابة.

يمكن أيضًا استخدام هذا الإجراء لتشخيص اضطراب مفصل الفك الصدغي وأسباب التهاب مفصل الفك.

-لا يجب إجراء منظار المفصل الفكى الصدغي عندما يكون لديك:

-تورم في الفك لم يتم تشخيصه.

-العدوى (الجراحة يمكن أن تسبب انتشار العدوى).

-ورم بالقرب من مفصل الفك، قد يؤدي إجراء مثل منظار المفصل إلى انتشار الورم (النقيلي).

-تصلب أو اندماج عظام الفك (خلل عظمي).

-مفصل مصاب بجوار الأذن الوحيدة التي يمكن للشخص سماعها (قد تؤدي العملية الجراحية إلى تلف الأذن بطريق الخطأ).

-السمنة، مما يجعل الوصول إلى مفصل الفك صعبًا تحت الجلد والدهون.