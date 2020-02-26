استمرار للقمع التركى.. الشرطة تعتقل 14 شخص لعرض صور زعيم كردى

كتب أحمد علوى

احتجزت الشرطة التركية 14 شخصا كجزء من تحقيق في المؤتمر السنوي لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أفادت جريدة حريت، وأصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 14 شخص بعد أن بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيق في مؤتمر حزب الشعوب الديمقراطي، والذي تضمن عرض شرائح تتضمن صور لزعيم حزب العمال الكردستاني المحظور، عبد الله أوجلان.

ويعد حزب العمال الكردستاني هو جماعة مسلحة تطالب بالحكم الذاتي الكردي لأكثر من ثلاثة عقود، تتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بأنه متعاطف ويعمل لصالح حزب العمال الكردستاني.

وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الداخلية التركية، أصدرت قرارات جديدة بإلقاء القبض على 37 شخص بينهم ضباط في خدمتهم الفعلية، بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن، وذلك في 24 مدينة تركية، حيث قرر مكتب النائب العام في إزمير اعتقال 37 شخصًا منهم 16 شخصًا جرى فصلهم من وظيفتهم سابقًا، بينما لايزال الأخرين في الخدمة الفعلية، ووجه إليهم جميعا تهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن، وذلك في إطار التحقيقات التي بدأها مكتب المدعى العام في مدينة قونيا التركية بخصوص الانتماء لجماعة فتح الله جولن.

كما بدأت قوات مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب عمليتها في ساعات مبكرة من صباح اليوم في 24 مدينة تركية وفي وقت متزامن، فيما أكدت قوات الشرطة أن العملية مستمرة حتى القبض على جميع المتهمين.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كلتيشدار أوغلو، علق على الدعوى القضائية التي أقامها ضده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: قلت للمحامي نرفع دعوى تعويضات بقيمة 5 ليرات، فقال المحامي ليس لدينا 5 ليرات ماذا نفعل، فأخبرته: لتكن الدعوى بقيمة 5 قروش، حيث جاء ذلك خلال حديث لزعيم المعارضة، في اجتماع حزبه بالبرلمان التركي، حيث عقد كليتشدار أوغلو مقارنة بين حال مجتمع القصر وحال الشعب التركي.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أعلم أن حزب العدالة والتنمية لم يترك سلامًا في هذا البلد، لكن لا تفقدوا الأمل، سوف نأتي بالربيع لهذا البلد معًا، حيث عقد كلتشدار أوغلو مقارنة بين ما يعيشه مجتمع القصر وبين المواطنين، قائلا: من يعيشون في القصر ليس لديهم أي مشكلة تسمى بطالة وليس هناك فقر، الفرق بين ما يعيشة الشعب وما يعيشه من في القصر هو الفرق بين الأبيض والأسود، لا يوجد أي أثر لغلاء المعيشة داخل القصر، وليس لديهم دفع الفواتير، ولا مصارف التعليم ولا تكاليف المطبخ.