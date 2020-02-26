استمرار رفع الطوارئ بمدن ومدارس وسط سيناء لمواجهة أخطار السيول.. صور

وأوضح رئيس مركز الحسنة ، أنه تم عمل سد بارتفاع 2 متر حول مدينة الحسنة لتحويل مسار المياه الى وادى الحسنة بدلا من دخوله وسط المدينة بجهود مجلس المدينة بطول كيلو ومئتان متر.

وأعلن سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء استمرار رفع الطوارئ لمواجهة اى اخطار محتملة للسيول ، كما رفعت إدارة نخل التعليمية حالة الاستنفار بمدارسها استعدادا لإيواء اى مضارين من اهالى ومن المسافرين على الطرق ممن تنقطع بهم السبل اثناء سفرهم .

واوضح بيان لمجلس مدينة نخل ، انه تم اتخاذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمررو على الأماكن التى قد تمثل موقعا لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التى قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.

وعقد رئيس مدينة نخل اجتماعا بمسئولى قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي لإعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة.

وتم مراجعة ما يتخذ من إجراءات على سد أبو طريفى، وطرق نخل العريش، ونخل السويس مع رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالوحدات المحلية القروية والمديريات للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائى بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية التى تعتمد على مستوى أدائها.

كما أعلنت إدارة نخل التعليمية بمنطقة وسط سيناء فى بيان لها أنها رفعت حالة الاستنفار في مواجهة السيول وفق توجيهات رئيس مركز ومدينة نخل وبالتنسيق مع مدير إدارة نخل التعليمية.

ووضعت الإدارة التعليمية بنخل كافة مرافقها فى خدمة أى مضارين واتخذت كافة الإجراءات التي توفر سلامة المنشآت التعليمية والإبلاغ الفوري عن اي أضرار قد تحدث بسبب السيول والأمطار الغزيرة .

وقام فريق من الإدارة التعليمية ضم كلًاصبري عبدالغني مدير الإدارة التعليمية بنخل ، ومصطفي سالم ، واسلام عيد من مسئولي الإدارة ، وفرج محمد مدير الشباب والرياضة بمتابعة سير السيول، وتسكين 4 أسر من قريه ابو صوان بمدرسة الشهيد وليد عاطف بالقرية لتأمينهم من خطر السيول.



رفع الطوارئ بمدن ومدارس وسط سيناء



رفع الطوارئ بمدن ومدارس وسط سيناء



رفع الطوارئ بمدن ومدارس وسط سيناء



رفع الطوارئ بمدن ومدارس وسط سيناء



رفع الطوارئ بمدن ومدارس وسط سيناء



رفع الطوارئ بمدن ومدارس وسط سيناء