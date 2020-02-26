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استجابة لمطالب الصيادين.. محافظ دمياط: الاتفاق على شراء أجهزة الرماثات للسفن

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:50 م
استجابة لمطالب الصيادين.. محافظ دمياط: الاتفاق على شراء أجهزة الرماثات للسفن جانب من الاجتماع
دمياط - عبده عبد البارى

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم عقد اتفاق مع مؤسسة مصر الخير، على شراء أجهزة الرماثات للسفن كقروض حسنة بدون فوائد، وذلك فى استجابة سريعة للمطالب التى تقدم بها الصيادون مطلع هذا الأسبوع، حيث دأبت المحافظ خلال تلك الفترة على التواصل مع الجهات المختلفة لوضع حلول عاجلة لكافة المشكلات، وتذليل جميع العقبات التى تواجههم. 

وناقشت الدكتورة منال عوض آليات تنفيذ تلك المبادرة، وذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم مع محسن المقاول مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظة الدقهلية، وعوض الشربيني ممثلاً عن هيئة السلامة البحرية، وأكرم نعمان مدير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمؤسسة مصر الخير، ونبيل لطفي رئيس قسم تنمية الموارد المالية بالمؤسسة.
 
وأوضحت المحافظ حرص كافة الأجهزة على الإسراع فى تنفيذ بنود تلك الاتفاقية فور الانتهاء من دراسة جميع الأُطر الخاصة بها، مشيرة إلى أنه جارى تحديد المواصفات الخاصة بشراء الرماثات لتحقيق معايير الأمن والسلامة البحرية للسفن ، وفى ذات السياق.. توجهت محافظ دمياط بالشكر إلى مؤسسة مصر الخير على تعاونها الدائم مع المحافظة وتقديم الدعم اللازم لأبناء دمياط.
 
ودعت المحافظ فريق مؤسسة مصر الخير بزيارة قريتى طبل والرطمة لدراسة إمكانية تحقيق التعاون والإشراك فى تقديم الدعم اللازم لتوفير احتياجات تلك القريتين.
 
وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بحثت عدد من المشكلات التى تواجه الصيادين خلال لقائها بممثلين عنهم عصر السبت الماضى بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وياقوت ورد رئيس ئالوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج وذلك فى استجابة سريعة منها .
 
حيث حرصت المحافظ على الاستماع إلى كافة المطالب والمشكلات التى تمثلت فى زيادة التأمينات الاجتماعية على ملاك السفن فى الآونة الأخيرة و كذلك فرض رسوم على كل فرد فى ترخيص الملاحة مما يزيد الأعباء على أصحاب سفن الصيد وعدم إستخراج التراخيص وبالتالى توقف السفن فضلا عن المطلب الخاص بإعادة دراسة هيكلة سعر الفائدة لأجهزة التتبع والرادار والرماثات وفقاً لتوصيات مؤتمر الهيئة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية المنعقد الثاني عشر من فبراير الجارى. 
 
ووعدت محافظ دمياط بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للتوصل إلى حل مناسب لتلك المطالب والمشكلات مؤكدة حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على تذليل كافة المعوقات التى تواجه الصيادين و وضع أُطر محددة لحماية حقوقهم وتنمية قطاع الصيد والثروة السمكية.
 
 
 
 
 
 

 


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