استجابة لمطالب الصيادين.. محافظ دمياط: الاتفاق على شراء أجهزة الرماثات للسفن

وناقشت الدكتورة منال عوض آليات تنفيذ تلك المبادرة، وذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم مع محسن المقاول مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظة الدقهلية، وعوض الشربيني ممثلاً عن هيئة السلامة البحرية، وأكرم نعمان مدير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمؤسسة مصر الخير، ونبيل لطفي رئيس قسم تنمية الموارد المالية بالمؤسسة.

وأوضحت المحافظ حرص كافة الأجهزة على الإسراع فى تنفيذ بنود تلك الاتفاقية فور الانتهاء من دراسة جميع الأُطر الخاصة بها، مشيرة إلى أنه جارى تحديد المواصفات الخاصة بشراء الرماثات لتحقيق معايير الأمن والسلامة البحرية للسفن ، وفى ذات السياق.. توجهت محافظ دمياط بالشكر إلى مؤسسة مصر الخير على تعاونها الدائم مع المحافظة وتقديم الدعم اللازم لأبناء دمياط.

ودعت المحافظ فريق مؤسسة مصر الخير بزيارة قريتى طبل والرطمة لدراسة إمكانية تحقيق التعاون والإشراك فى تقديم الدعم اللازم لتوفير احتياجات تلك القريتين.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بحثت عدد من المشكلات التى تواجه الصيادين خلال لقائها بممثلين عنهم عصر السبت الماضى بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وياقوت ورد رئيس ئالوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج وذلك فى استجابة سريعة منها .