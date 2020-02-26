ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد فى فرنسا إلى 14 حالة

وكالات

ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد فى فرنسا إلى 14 حالة، ووفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين، زادت الحصيلة الى هذا العدد بعد تسجيل حالتى إصابة جديدتين بالفيروس أحدهما لسيدة صينية عادت من بلادها فى 7 فبراير الجارى ونقلت إلى أحد مستشفيات العاصمة باريس.

فيما تعود الحالة الثانية لرجل فرنسى عائد من إقليم لومبارديا الإيطالي.

كانت فرنسا، قررت عزل حافلة وصلت من ميلانو إلى ليون بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا على متنها، وذلك وفق خبر لقناة "اكسترا نيوز".

وكانت مصادر طبية إيطالية قالت إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد وصلت إلى 155 حالة، بما فيها ثلاث حالات وفاة وشفاء واحد، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن معظم الحالات تتركز فى مقاطعات شمال البلاد، فهناك "112 إصابة فى مقاطعة لومبارديا، مع وفاة شخصين، 22 فى فينيتو وحالة وفاة واحدة، 9 فى إميليا رومانيا، 6 فى بييمونتى، ثلاث حالات فى ترينتينو آلتو آديجى، بينما هناك ثلاث حالات آخرين لاتسيو وحالة شفاء واحدة".