برلين(أ ش أ)

أعلنت السلطات فى ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى ألمانيا إلى 18 حالة، في حين لم تسجل وفيات حتى الآن بسبب المرض، ومن جانبها قالت وزارة الصحة الألمانية، وفقا لما أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن الفحوص أثبتت إصابة شاب عمره (25 عاما) يقيم في ولاية بادن فرتمبرغ الجنوبية بفيروس كورونا المستجد، بعد رحلة زار فيها ميلانو، في حين يعاني رجل آخر يقيم في شمال البلاد حالة صحية متدهورة إثر الإصابة بالمرض.

وأفادت الوزارة بأن "من تعاملوا عن قرب مع المرضى سيتم وضعهم في الحجر الصحي بالمنزل، وسيجرى التواصل معهم بصفة يومية لمعرفة حالتهم، وبمجرد أن تظهر أعراض المرض على أى شخص تعامل معه، سيتم أيضا عزله في المستشفى". وأضافت أن المريض، الذي يقيم بالولاية، دخل المستشفى يعانى أعراض التهاب رئوي حاد، وهو في حالة خطرة ومعزول في وحدة الرعاية المركزة".

وتابعت :"جاري علاج زوجة المريض التي تعاني أعراض مرض فيروسى، وحالتها مستقرة حاليا، ولم يتم التأكد بعد فيما إذا كانت هي أيضا مصابة بالفيروس".

وبينت الوزارة أن المدارس ورياض الأطفال في منطقة هاينسبرغ بالولاية، ستظل مغلقة.

كانت وزارة الخارجية الألمانية، ذكرت أنها لا تنظر حاليًا فى إغلاق حدودها مع إيطاليا، وذلك بعدما شهدت الأخيرة ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من مائتى حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية الاثنين، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار قولها فى مؤتمر صحفى، إنه لم يصدر تحذير من السفر إلى إيطاليا وحتى هذه اللحظة لا ننتوي إصدار أية تحذيرات .

وكان رئيس وكالة الدفاع المدنى الإيطالى أنجيلو بوريلي، قد أعلن فى مؤتمر صحفى الاثنين وفاة 5 أشخاص وإصابة 219 آخرين على الأقل بفيروس كورونا المستجد.

وتعتبر إيطاليا، بعد القفزة الحالية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، أكبر بؤرة للفيروس خارج آسيا.