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اتحاد طلاب مدارس مصر يعلن تلقيه مقترحات الطلاب بشأن جدول امتحانات الثانوية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:09 م
اتحاد طلاب مدارس مصر يعلن تلقيه مقترحات الطلاب بشأن جدول امتحانات الثانوية امتحانات ثانوية عامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلن اتحاد طلاب مدارس مصر عن فتح باب تلقى الأراء ومقترحات الطلاب من جميع المحافظات حول مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة الذى تم إعلانه اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحا أنه سيتم تلقى أراء الطلاب من خلال رسائل على الصفحة الرسمية، مؤكداً أنه سيتم أخذ أراء الطلاب ومقترحاتهم وأن هدف الاتحاد توصيل صوت الطلاب للوزارة.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مقترحات جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث أكدت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 7 يونيو المقبل بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية، وتنتهى الامتحانات يوم 4 يوليو المقبل بامتحان الرياضيات البحتة للشعبة العلمية الجبر والهندسة الفراغية.
 
وأكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أنه سيتم إجراء استطلاع رأى للطلاب وأولياء الأمور على جدول الامتحانات حيث تم عقد لقاء مع اتحاد طلاب مدارس مصر لأخذ رأيهم حول جدول الامتحانات باعتبارهم الممثل الشرعى للطلاب، مؤكدا أن الوزارة ستراعى طلبات الطلاب حول جدول الامتحانات، مشيرا إلى أن مصلحتهم ستكون من أولويات الوزارة فى جدول الامتحانات.
 
وأضاف نائب الوزير لشئون المعلمين، أنه سيتم اتاحت الجدول إلكترونيا على موقع الوزارة لاستطلاع رأى أولياء الأمور وعمل حوار مجتمعى فى المواد، مؤكدا أن اعتماد الجدول وإعلانه سيكون قريبا عقب التوافق عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مضيفا أن الامتحانات تجرى الاستعداد لها على أكمل وجه خلال الفترة الحالية واعتماد جدول الامتحان مهم لأن المطبعة تسير عليه خلال عملية طباعة كراسات البوكليت ونماذج الامتحانات الورقية لطلاب الثانوية العامة.
 
وتخلل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ثلاث إجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل فى حين أن آخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
 
وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولي، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية ( استاتيكا) لشعبة الرياضيات.
 
ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبي.
 
ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتي الكيمياء لشعبة علمي علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتي الفيزياء لشعبة علمي علوم ورياضيات و التاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
 
ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون  يوم الخميس 2 يوليو مواد مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، الرياضيات البحتة ( تفاضل وتكامل) لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة ( جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي رياضة.

التربية والتعليم مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

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