فيما أعلنت السلطات في بلنسية ومدريد، اليوم الأربعاء، حالتي إصابة أخريين بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه، قلل وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا من شأن الأمر.. مؤكدا أن جميع الحالات قدمت من الخارج، ولم يحدث إلى الآن أي انتقال داخلي للعدوى.

وكانت السطات في جزيرة تينيريفي، كبرى جزر الكناري الأسبانية، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن فندقا في جزيرة تنريفي أغلق بعدما أكدت الاختبارات إصابة طبيب إيطالي بفيروس كورونا كان يقضي عطلة في البلاد، وأثبتت الفحوص لاحقا إصابة زوجته أيضا.