مدريد (أ ش أ)

أعلنت إسبانيا، اليوم الأربعاء، عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها على البر الرئيسى للبلاد، وقالت السلطات الصحية في إقليم كتالونيا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ـ "إن الاختبارات أكدت أن سيدة من إيطاليا عمرها 36 عاما، مقيمة في برشلونة، أصيبت بالفيروس بعد زيارتها لشمال إيطاليا مؤخرا، حيث وضع 25 شخصا تعاملوا معها في الحجر الصحي بالمنزل لمدة أسبوعين".

فيما أعلنت السلطات في بلنسية ومدريد، اليوم الأربعاء، حالتي إصابة أخريين بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قلل وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا من شأن الأمر.. مؤكدا أن جميع الحالات قدمت من الخارج، ولم يحدث إلى الآن أي انتقال داخلي للعدوى. وكانت السطات في جزيرة تينيريفي، كبرى جزر الكناري الأسبانية، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن فندقا في جزيرة تنريفي أغلق بعدما أكدت الاختبارات إصابة طبيب إيطالي بفيروس كورونا كان يقضي عطلة في البلاد، وأثبتت الفحوص لاحقا إصابة زوجته أيضا.

وتستعد إسبانيا لفيروس كورونا بعد ظهور ثلاث حالات إصابة بجزيرة تينيريفى، وتسجيل 7 قتلى فى إيطاليا مع حوالى 231 مصابا، حيث تشعر السلطات الإسبانية بالقلق الشديد من انتشار الفيروس بشكل سريع مثلما حدث فى إيطاليا.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر بالفعل فيروس كورونا أو ما يطلق عليه كوفيد 19 وباء محتمل، بعد العدد الكبير للمصابين فى جميع أنحاء العالم، بالاضافة إلى ما يقرب من 80 الف حالة وفاة، ولذلك ترغب حكومة إسبانيا فى إعداد جميع البروتوكولات اللازمة للتصدى لفيروس كورونا ومنعه من الانتشار فى البلاد.

وشارك رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أمس الثلاثاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالفيروس ، والتى ستعقد فى القصر الملكى لا مونكلوا بعد مجلس الوزراء مباشرة، وجاء الإعلان الصادر عن وزير الدولة للاتصالات فور تفعيل البروتوكول من قبل Covid-19 فى وزارة الصحة فى جزر الكنارى بعد تأكيد حالة الإصابة الثالثة ،وهو طبيب إيطالى كان فى إجازة فى جنوب جزيرة تينيريفى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى الطبيب الإيطالى ، فقد تم تسجيل فى إسبانيا حالتين إصابتين ، وهو سائح ألمانى فى لا جوميرا ومواطن بريطانى فى مايوركا.

ويحدد البروتوكول اختبارات آخرى إلزامية سيتم ممارستها فى الساعات القادمة فى المركز الوطنى للميكروبيولوجى التابع لمعهد كارلوس الثالث الصحى فى مدريد لتأكيد الحالة أو استبعادها، ومن الواضح أن الطبيب الإيطالى جاء من مدينة لومباردى ، وهى منطقة بؤرة تفشى الفيروس فى البلد الأوروبى.