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أهالى قرية بأسوان يقيمون سرادق عزاء للرئيس الراحل حسنى مبارك.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:43 م
أهالى قرية بأسوان يقيمون سرادق عزاء للرئيس الراحل حسنى مبارك.. صور
أسوان - عبد الله صلاح

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أقام أهالى قرية النقادية التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، سرادق عزاء لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، فى مبادرة من بعض قيادات القرية حدادا على روح الرئيس الأسبق.

قال عمرو يوسف إسماعيل، من أهالى قرية النقادية بمحافظة أسوان لـ"اليوم السابع"، إن أهالى القرية أقاموا سرادق عزاء حزنا على رحيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، باعتباره أحد رموز القوات المسلحة وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة صاحب أول ضربة جوية لنصر 1973، وهو من رفع العلم المصرى على آخر جزء كان مسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلى بأرض "طابا" المصرية.

وأضاف "إسماعيل"، أن عدد كبير من أهالى القرية رجالا ونساء شاركوا فى العزاء الذى أقيم بأحد مضيفة كبار العائلات بالقرية، وشارك الشيخ القارئ مصطفى رمضان عبيد، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ووقف عدد من الخطباء بالقرية بإلقاء كلمات رثاء على روح الفقيد، الذى قضى عمره فى حب هذا الوطن سواء كان رئيسا للجمهورية أو بعد تنحيه وكان حريصا على ألا يغادر مصر وان يعيش ويدفن فيها.

وأشار إلى أنه كان لابد من جميع قرى ونجوع وربوع مصر أن تتشح بالسواد وتقيم سرادق عزاء حزنا على وفاة أحد رموز هذا الوطن، مؤكدا أنه منذ إعلان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن تخليه للحكم والجميع فى حالة حزن، مؤكدا أنه توجه لزيارته فى مستشفى شرم الشيخ الدولى خلال عام 2011 للاطمئنان على صحته وكما فعلها عدد كبير من أبناء هذا الوطن.

يذكر أنه شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر اليوم، فى جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة في حضور كبار رجال الدولة، حيث تقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

أهالى قرية بأسوان يقيمون سرادق عزاء حزنا على وفاة مبارك (1)
 

 

أهالى قرية بأسوان يقيمون سرادق عزاء حزنا على وفاة مبارك (2)
 

 

أهالى قرية بأسوان يقيمون سرادق عزاء حزنا على وفاة مبارك (3)
 

 

أهالى قرية بأسوان يقيمون سرادق عزاء حزنا على وفاة مبارك (4)

 


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