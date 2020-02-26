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أكاديمية البحث العلمى: إنشاء تحالف وطنى لتحلية المياه بتمويل 13 مليون جنيه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:45 ص
أكاديمية البحث العلمى: إنشاء تحالف وطنى لتحلية المياه بتمويل 13 مليون جنيه المؤتمر الدولى الرابع لتحلية المياه
كتب محمد صبحى

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شارك الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، بالمؤتمر الدولى الرابع لتحلية المياه، تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه فى مصر والشرق الأوسط" بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتور مهندس محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى.
 
 
وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن الأكاديمية قامت بإنشاء تحالف وطنى لتعميق التصنيع المحلى فى صناعة تحلية المياه، ويركز التحالف على تقديم حلول إبتكارية فى مجال المياه وتوطين وصناعة تحلية المياه، وزيادة نسبة المكون المحلى، وينسق أعمال التحالف الدكتور حسام شوقى، بمركز بحوث الصحراء، ويضم التحالف عدة جهات من الجهات الفاعلة في قطاع تحلية المياه فى مصر تتنوع ما بين جامعات ومركز بحوث الصحراء، مركز التميز العلمى والتكنولوجى بوزارة الإنتاج الحربى، مركز دراسات وتحلية المياه بجامعة الإسكندرية، ومصنع صقر، والشركة العربية للطاقة المتجددة، وشركة قها للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ويتجاوز تمويله 13 مليون جنيه. 
 
 
وأضاف صقر، بحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، اليوم الأربعاء، أنه بالإضافة إلى التحالف، ومن خلال الخطة التنفيذية لاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار تدعم الأكاديمية تنفيذ 19 مشروعا فى البحوث والتطوير والابتكار، وتعميق تصنيع محلى بهدف توطين صناعة تكنولوجيا تحلية المياه وبلغ إجمالى الدعم لهذه المشروعات 30 مليون جنيه.
 
 
وأشاد صقر، بالتعاون الحالى بين وزارات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف مشتركة، حيث انتهى عصر الجزر المنعزلة وأصبح التكامل والتعاون هو السمة المميزة للإداء الحكومى، وتحالف اليوم خير دليل موجها لوزارة الانتاج الحربى والهيئة القومية للانتاج الحربى ومركز التميز العلمى الشكر على الدعم غير المحدود والمعاونة فى تحويل مخرجات البحث العلمى الى منتجات صناعية، حيث كانت تمثل هذه المرحلة الحلقة المفقودة والخبرات غير المتوفرة فى المجتمع الأكاديمى، وسنحتفل جميعا كشركاء فى أكتوبر القادم، بدخول أول محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية سعة 21 متر مكعب تصنيع محلى من إنتاج مصانع الانتاج الحربى، وستدخل الخدمة فى منطقة حلايب. 
 
 
وفى ختام كلمته، أكد صقر، أن الأكاديمية أطلقت برنامج دعم التحالفات التكنولوجية، وهو البرنامج الأكبر لربط الجهات البحثية والجامعات بالمجتمع الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة، وعددها 15 تحالفا بتمويل يقرب من 175 مليون جنيه يشارك فيها 135 شركة و55 جامعة ومركز بحثى و18 وزارة وهيئة حكومية و20 منظمة مجتمع مدنى، وهو البرنامج الأول والأكبر على الاطلاق الذى يعتمد على طرق علمية سليمة تستند إلى خبرات وتجارب الدول المتقدمة لربط البحث العلمى بالصناعة، وإنتاج تكنولوجيات جديدة وتعميق التصنيع المحلى.
 

 

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