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الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أسباب تجعل النوم على الظهر الوضعية الأفضل لصحتك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:30 م
أسباب تجعل النوم على الظهر الوضعية الأفضل لصحتك النوم على الظهر
فاطمة ياسر

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ماذا يحدث في جسمك إذا اعتدت النوم على ظهرك ؟..هذا ما يقدمه التقرير المنشور عبر موقع "the healthy"، وأوضح التقرير، ان وضعية  النوم علي الظهر تعتبر أكثر الأوضاع مفيدة للصحة، ووفقا للعديد من الدراسات الطبية، فهذه الوضغية تعد من أكثر الوضعيات إفادة للصحة عامة وللعظام خاصة. 
 
وأشارالتقرير، أن الأشخاص الذين ينمامون علي بطونهم أو علي أحد الجانبين يكنون أكثر عرضة للإصابة بالأرق، ولكن عند تغير وضعية النوم وتصبح علي الظر فهم يودعون الأرق، ويتمتعون بنوم عميق وصحي.
 
وأثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الأشخاص الذين يعتادون النوم علي الظهر يستيقظون أكثر نشاطان وحيوية من غيرهم، لأن هذه الوضعية تساعد في حصول الجسم علي الراحة التامة.
 
 
من أبرز الفوائد الصحية الناتجة عن النوم علي الظهر ، أن يمد البشرة بالنضارة والحيوية، وتقلل ظهور التجاعيد نتيجة لعدم وضع الوجه علي الوسائد التي ربما تكون محملة باللملوثات.
 
وأشارات العديد من الدراسات الطبية، أن النوم علي الظهر يعد خيارا جيدا في تقليل الشعور بألم العمود الفقري الناتج عن الإصابة بلإنزلاق الغضروفي، فهذه الوضعية تخفف الحمل علي الظهر وتقلل الشعور بالالم في العمود الفقري بطريقة ملحوظة، ولذا عليك الاعتياد عليها.
 
ومن المفاجأت الصحية التي تحل علي الأشخاص عند النوم علي الظهر، تقليل الإصابة بالتهابات المعدة، أو ارتجاع المريء، وأيضا الحد من الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي، والتعرض للصداع.
 

النوم على الظهر

الصداع

الم العمود الفقرى

الانزلاق الغضروفى

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