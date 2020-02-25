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5 نصائح من الخبراء لمنع حوادث الرياضات فى الشتاء

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:00 ص
5 نصائح من الخبراء لمنع حوادث الرياضات فى الشتاء حوادث الرياضة أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشف الدكتور جوزيف بوسكو، نائب رئيس الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام (AAOS): "تتمتع الرياضات الشتوية والأنشطة الترفيهية بفوائد صحية وقلبية كبيرة، ومع ذلك، من المهم عدم التقليل من المخاطر التي قد يسببها الطقس البارد".
 
ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، أشار الخبراء إلى أن المستشفيات وعيادات الرعاية الصحية تشهد زيادة في إصابات العظام والمفاصل خلال أشهر الشتاء، ويمكن الوقاية من الكثير منها بالممارسة الصحيحة.
 
 
وأكد الباحثون أن الالتواءات والخلع والكسور والإصابات الأكثر صدمة يمكن أن تحدث لأي شخص، لذلك يقدم الخبراء اقتراحات حول كيفية حماية نفسك أثناء ممارسة الرياضة فى الشتاء، وتشمل:

 كن مستعدًا 

قبل ممارسة الرياضات الشتوية، تأكد من أن عضلاتك في حالة جيدة عن طريق "التسخين"، حيث إن العضلات الباردة والأوتار والأربطة أكثر عرضة للإصابة، مع التأكد من وجود زجاجات المياه والإمدادات الأخرى في وضع الاستعداد.

ارتداء معدات مناسبة

تعد معدات الحماية المناسبة مثل النظارات الواقية والخوذات والقفازات والملابس أمرًا بالغ الأهمية، حيث يجب أن تكون ملابسك متعددة الطبقات، خفيفة، فضفاضة ومقاومة للرياح، ويجب أن تكون الأحذية دافئة وتقدم دعمًا للكاحل وتبقي قدميك جافة.

اتبع القواعد

إذا كنت غير متأكد من قواعد الرياضة الخاصة بك، فقد حان الوقت لتلقي درس مع مدرب مؤهل، خاصة مع الرياضات مثل التزلج على الجليد، ومعرفة كيفية السقوط بشكل صحيح وآمن يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة.

راقب الطقس

تعتبر التحذيرات حول العواصف ودرجات الحرارة المنخفضة للغاية أعلامًا حمراء، فإذا كنت تعاني من انخفاض حرارة الجسم أو قضمة الصقيع، فاطلب فوريًا العناية الطبية.

وقف النشاط عند حدوث التعب

إذا كنت تشعر بالألم أو التعب، فلا تدفع نفسك ووقف النشاط. 

 

 


حوادث الرياضة

حوادث الرياضات فى الشتاء

الشتاء

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