5 نصائح من الخبراء لمنع حوادث الرياضات فى الشتاء

كشف الدكتور جوزيف بوسكو، نائب رئيس الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام (AAOS): "تتمتع الرياضات الشتوية والأنشطة الترفيهية بفوائد صحية وقلبية كبيرة، ومع ذلك، من المهم عدم التقليل من المخاطر التي قد يسببها الطقس البارد".

كن مستعدًا

وأكد الباحثون أن الالتواءات والخلع والكسور والإصابات الأكثر صدمة يمكن أن تحدث لأي شخص، لذلك يقدم الخبراء اقتراحات حول كيفية حماية نفسك أثناء ممارسة الرياضة فى الشتاء، وتشمل:

قبل ممارسة الرياضات الشتوية، تأكد من أن عضلاتك في حالة جيدة عن طريق "التسخين"، حيث إن العضلات الباردة والأوتار والأربطة أكثر عرضة للإصابة، مع التأكد من وجود زجاجات المياه والإمدادات الأخرى في وضع الاستعداد.

ارتداء معدات مناسبة

اتبع القواعد

راقب الطقس

وقف النشاط عند حدوث التعب

تعد معدات الحماية المناسبة مثل النظارات الواقية والخوذات والقفازات والملابس أمرًا بالغ الأهمية، حيث يجب أن تكون ملابسك متعددة الطبقات، خفيفة، فضفاضة ومقاومة للرياح، ويجب أن تكون الأحذية دافئة وتقدم دعمًا للكاحل وتبقي قدميك جافة.إذا كنت غير متأكد من قواعد الرياضة الخاصة بك، فقد حان الوقت لتلقي درس مع مدرب مؤهل، خاصة مع الرياضات مثل التزلج على الجليد، ومعرفة كيفية السقوط بشكل صحيح وآمن يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة.تعتبر التحذيرات حول العواصف ودرجات الحرارة المنخفضة للغاية أعلامًا حمراء، فإذا كنت تعاني من انخفاض حرارة الجسم أو قضمة الصقيع، فاطلب فوريًا العناية الطبية.

إذا كنت تشعر بالألم أو التعب، فلا تدفع نفسك ووقف النشاط.