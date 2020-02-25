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5 دول تستحوذ على حجم التبادل التجارى مع دول مجلس التعاون.. تعرف عليها

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:00 ص
5 دول تستحوذ على حجم التبادل التجارى مع دول مجلس التعاون.. تعرف عليها صورة أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على حصة كبيرة من إجمالي حجم التبادل التجاري مع الدول العربية خلال عام 2019، وخاصة مع الدول الرئيسية بمنطقة الخليج.

وينشر "اليوم السابع"، حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكانت كالآتي:

- قدر حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 749 مليونا و186 ألف دولار خلال الفترة عام 2019

- تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون، حيث بلغ نحو 382 مليونا و679 ألف دولار عام 2019.

- كانت دولة الإمارات في المركز الثاني وبلغ حجم التبادل التجاري عام 2019 نحو 166 مليونا و332 ألف دولار.

- سجل حجم التبادل التجاري مع دولة الكويت نحو 152 مليونا و694 ألف دولار

- جاءت دولة البحرين في المركز قبل الأخير وسجل التبادل التجاري معها 39 مليونا و250 ألف دولار.

- سجل حجم التبادل التجاري مع دولة عمان نحو 6 ملايين و654 ألف دولار.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

التبادل التجارى

الصادرات والواردات

اخبار الاقتصاد

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