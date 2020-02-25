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20 ألفا فى تأبين كوبى براينت وأرملته تقاضى الشركة المشغلة لمروحيته

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:09 ص
20 ألفا فى تأبين كوبى براينت وأرملته تقاضى الشركة المشغلة لمروحيته كوبى براينت
وكالات

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تدفق حوالي 20 ألف شخص على ملعب "ستيبلز سنتر" في كاليفورنيا، الاثنين، للمشاركة في حفل تأبيني لأسطورة لوس أنجلوس ليكرز ودوري المحترفين لكرة السلة الأميركية كوبي براينت، الذي لقي مصرعه مع ابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في 26 يناير الماضي.
 
واستقطب الحفل المخصص لتكريم البطل الرياضي وابنته تحت عنوان "احتفال بالحياة"، عشاق الراحل من مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
 
 
وبمجرد دخول فانيسا، أرملة براينت وبناتها الثلاث إلى الملعب، وقف الجمهور تكريما لأسرة البطل الراحل الذي كان في الـ41 من عمره.
 
وافتتحت المغنية بيونسي الحفل بأداء أغنيتها الشهيرة XO التي قالت إنها كانت واحدة من الأغاني المفضلة لبراينت، واتبعتها بأغنية Halo.
 
 
أرملة براينت، ألقت كلمة مؤثرة، شكرت فيها الحاضرين على مشاركتهم في تكريم ذكرى زوجها، وشكرت كل من قدم لها ولأسرتها الدعم والحب والصلوات من حول العالم منذ رحيل كوبي.
 
وتحدثت عن خصال ابنتها جيجي، التي كانت في ربيعها الـ13، ومدى تعلقها بها، وقالت إنها كانت إحدى صديقاتها المقربات وكانت ابنة أبيها، مقرية منه أيضا وتنافسية جدا مثله.
 
 
وبينما كانت مراسم تكريم براينت جارية، أعلن محامون يمثلون أرملته أنها رفعت دعوى قضائية ضد الشركة التي كانت تشغل مروحيته المنكوبة.
 
وجاء في الشكوى ضد أيلند إكسبرس هيلوكوبترز، أن الطيار آرا زوبايان الذي قتل في الحادث أيضا، فشل في "استخدام الرعاية العادية في قيادة الطائرة المذكورة" وكان "مهملا" لمعايير السلامة.
 
وتابعت الشكوى أن "الخرق الذي ارتكبته أيلند إكسبرس هيلوكوبترز لواجبها وإهمالها" أدى إلى وقوع قتلى وأضرار وكان "نتيجة مباشرة لسلوك زوبايان المهمل".
 
وتحطمت مروحية براينت التي كانت من طراز "سيكورسكي اس 76ب" في منطقة كالاباساس في لوس أنجلوس ووقع الحادث في الوقت الذي كان فيه ضباب كثيف يلف المدينة.
 
وتحدثت وسائل الإعلام الأميركية عن أن بيانات الرحلة أشارت إلى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس أنجلوس عندما تم إبلاغ قائد الطائرة بأنه يحلق على علو منخفض.
 
وبعدها بدقائق قليلة، اصطدمت المروحية بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الأرض قبل أن تشتعل فيها النيران.

كاليفورنيا

كوبى براينت

لوس أنجلوس

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