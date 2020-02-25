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وزارة البيئة تدعم جامعة كفر الشيخ بـ100 حاوية لفصل المخلفات وزراعة مائة شجرة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:23 م
وزارة البيئة تدعم جامعة كفر الشيخ بـ100 حاوية لفصل المخلفات وزراعة مائة شجرة جانب من فعاليات اليوم البيئى بجامعة كفر الشيخ
كتبت آية دعبس

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نظمت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة "اليوم البيئى"، بجامعة كفر الشيخ تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا وبمشاركة الطلاب والطالبات من مختلف الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة دمج الشباب فى العمل البيئي.
 
ويأتي هذا اليوم البيئي فى إطار مبادرة “اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية لرفع الوعى البيئى لدى كافة فئات المجتمع، حيث شددت وزيرة البيئة على أهمية تحقيق المشاركة المجتمعية بدمج الشباب والقطاع الخاص والمرأة فى تنفيذ المبادرات البيئية ليكون البعد البيئى محورا اساسيا فى القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. 
 
وأكدت فؤاد أن وزارة البيئة دعمت جامعة كفر الشيخ من بعدد 100 حاوية لفصل المخلفات وعدد 100 شجرة لزرعها بالجامعة، بالإضافة الى توزيع الوسائل التوعوية المختلفة.
 
كما تضمن اليوم حملات نظافة وتشجير تم تنفيذها من خلال البرنامج الوطنى بمشاركة شباب الجامعة ومحاضرات تثقيفية عن أهمية مبادرة اتحضر للأخضر واهدافها وتوعية الشباب بأهمية التشجير والمساحات الخضراء ونشر ثقافة زراعة الاسطح والحد من استخدام الاكياس البلاستيك، واهمية إعادة التدوير فى الحفاظ على الموارد، إلى جانب الادارة المتكاملة للمخلفات وأنظمة الجمع والنقل والتخلص الآمن، وتم توضيح دور وزارة البيئة فى التصدى للمشكلات البيئية وعلى رأسهم قضية المخلفات.
 
وتضمن اليوم جولة تفقدية لوحدة تدوير المخلفات بكلية الزراعة بالجامعة، والتى تقوم بتحويل المخلفات العضوية الى سماد عضوى واستخدامه فى الزراعة للأراضي التابعة للجامعة.
 
وتهدف حملة اتحضر للأخضر، فى الحفاظ على ما يحيط بالإنسان من تربة وماء وهواء، من خلال نشر المفاهيم البيئية الصحيحة، للحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
 
 

وزارة البيئة

اتحضر للاخضر

جامعة كفر الشيخ

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