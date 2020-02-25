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هيلارى كلينتون: إدانة المنتج السينمائى "واينستين" يجب أن تردع الآخرين

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:52 م
هيلارى كلينتون: إدانة المنتج السينمائى "واينستين" يجب أن تردع الآخرين وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون
رويترز

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قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ، اليوم الثلاثاء ، إنه يجب أن تؤدي إدانة المنتج والمخرج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب إلى وضع حد لمثل هذا السلوك ودافعت عن قبولها إلى جانب ديمقراطيين آخرين تبرعاته السياسية في الماضي.

وامتنعت كلينتون، التي كانت تتحدث في مهرجان برلين السينمائي حيث قدمت المخرجة السينمائية نانيت بيرستين سلسلتها الوثائقية "هيلاري"، عن تأييد أي من المتنافسين على الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة لتحدي دونالد ترامب الذي هزمها في عام 2016 في أول انتخابات له لشغل منصب عام. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وعلى الرغم من أن واينستين، الذي كان ذات يوم من أكثر منتجي هوليوود تأثيرا، قد ساهم في حملاتها السياسية، قالت كلينتون إنه ساهم في حملات العديد من المرشحين الديمقراطيين الآخرين.

وقالت "ساهم في حملة كل ديمقراطي. ساهم في حملة باراك أوباما وحملة جون كيري وحملة أل جور وحملة الجميع".

وأدانت محكمة في نيويورك أمس الاثنين ، واينستين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب واقتيد إلى السجن مقيد اليدين، في خطوة تمثل انتصارا لحركة (#مي تو) التي شجعت النساء على فضح سوء سلوك رجال من ذوي النفوذ.

وأدين واينستين بالاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي في عام 2006 واغتصاب الممثلة جيسيكا مان في عام 2013.

 

 


هيلارى كلينتون

أمريكا

هارفى واينستين

ترامب

الاغتصاب

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