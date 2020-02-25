سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نانسى بيلوسى تبدأ حربا جديدة ضد ترامب بمهاجمته بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:57 ص
نانسى بيلوسى تبدأ حربا جديدة ضد ترامب بمهاجمته بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل نانسى بيلوسى
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، حربًا جديدة ضد الرئيس دونالد ترامب وإدارته، فبعد فشل محاكمته وجلسات الاستجواب الهادفة لعزله، فتحت بيلوسى ملفًا جديدة لمهاجمة ترامب، وهذه المرة لجأت لاستخدام ملف الصحة والإجراءات الوقائية التى اتهمت إدارة ترامب بأنها تقاعست فى اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
 
 
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، فى تغريدات متتالية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على تويتر، "يحتاج الأمريكيون إلى استجابة منسقة ومموّلة بالكامل من الحكومة بأكملها للحفاظ على سلامتهم وأحبائهم.. طلب الرئيس للحصول على تمويل لمواجهة فيروس كورونا تأخر طويلًا وغير مناسب تمامًا لحجم هذه الحالة الطارئة".
 
1
تغريدات نانسى بيولسى

2
تغريدات نانسى بيولسى
 
 
وأضافت "على مدار عامين تقريبًا، تركت إدارة ترامب مناصب حرجة مسؤولة عن إدارة الأوبئة فى مجلس الأمن القومى وإدارة الأمن الداخلى شاغرة"، لافته إلى أن ميزانية الرئيس الأخيرة دعت إلى خفض التمويل لمراكز السيطرة على الأمراض، والتى تقع فى الخطوط الأمامية لهذه الطوارئ.. والآن، يضاعف نقاط الضعف لدينا من خلال السعى إلى نهب الأموال التى لا تزال هناك حاجة للحفاظ على الإيبولا تحت المراقبة".
 
 
وتابعت نانسى بيلوسى، هجومها، "بعد أسابيع من دعوة #TrumpB budget إلى خفض ميزانية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها خلال وباء الفيروس التاجى، يظهر طلب التمويل المصغر هذا فشلًا مستمرًا فى فهم احتياجات الصحة العامة العاجلة".
 
 
وأشارت "تحتاج حكومات الولايات والحكومات المحلية لدينا إلى تمويل جاد لتكون جاهزًا للرد بفعالية على أى تفشٍ فى الولايات المتحدة.. لا ينبغى أن يقوم الرئيس بمداهمة الأموال التى خصصها الكونجرس لأولويات الصحة العامة فى الحياة أو الموت"، وأضافت "سوف يقدم المجلس بسرعة حزمة تمويل إستراتيجية قوية تعالج بشكل كامل حجم وخطورة أزمة الصحة العامة هذه".
 
 
يأتى هذا بعدما أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلبت من الكونجرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، بما فى ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل.
 
 
وقالت متحدثة باسم إدارة الميزانية فى البيت الأبيض، فى بيان نشرته الوكالة الروسية "سبوتنيك": اليوم، ترسل الإدارة خطة تمويل إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الكونجرس لتسريع عملية تطوير اللقاحات، ودعم التحضير والاستجابة، وشراء المعدات والإمدادات اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا".
 
 
هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية فى وقت سابق من اليوم، بالإشارة إلى مصادر بإن، "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طلبت من الكونجرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، ما فى ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل".
 
 

فيروس كورونا الجديد

نانسى بيلوس

دونالد ترامب

الادارة الامريكية

الكونجرس الامريكى

مجلس النواب الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كاريكاتير صحيفة إماراتية.. ترامب ينتصر على نانسى بيلوسى فى قضية العزل

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:00 م

نانسى بيلوسى: مزقت خطاب ترامب لأنه "مزق الحقيقة"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:36 م

نجل دونالد ترامب يعلق على تمزيق نانسى بيلوسى خطاب والده: خطوة مخزية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:33 ص

نانسى بيلوسى: فيس بوك يضلل الناس ويهتم بجنى الأموال فقط .. فيديو

الجمعة، 17 يناير 2020 02:00 م

ترامب يهاجم نانسى بيلوسى: ستسجل كأسوأ رئيسة لمجلس النواب فى تاريخ أمريكا

السبت، 11 يناير 2020 04:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم"

إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم"

التضامن: التعاقد مع فنادق مميزة بمكة والمدينة حرصا على راحة الحجاج

التضامن: التعاقد مع فنادق مميزة بمكة والمدينة حرصا على راحة الحجاج

بئر الرذيلة.. يعذب عشيقته حتى الموت بسبب أطفالها وذكر اسم زوجها أثناء العلاقة

بئر الرذيلة.. يعذب عشيقته حتى الموت بسبب أطفالها وذكر اسم زوجها أثناء العلاقة

الداخلية تتيح التقدم لقرعة الحج بأى مركز شرطة دون التقيد بمحل الإقامة

الداخلية تتيح التقدم لقرعة الحج بأى مركز شرطة دون التقيد بمحل الإقامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة