نانسى بيلوسى تبدأ حربا جديدة ضد ترامب بمهاجمته بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل

كتب محمد رضا

بدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، حربًا جديدة ضد الرئيس دونالد ترامب وإدارته، فبعد فشل محاكمته وجلسات الاستجواب الهادفة لعزله، فتحت بيلوسى ملفًا جديدة لمهاجمة ترامب، وهذه المرة لجأت لاستخدام ملف الصحة والإجراءات الوقائية التى اتهمت إدارة ترامب بأنها تقاعست فى اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، فى تغريدات متتالية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على تويتر، "يحتاج الأمريكيون إلى استجابة منسقة ومموّلة بالكامل من الحكومة بأكملها للحفاظ على سلامتهم وأحبائهم.. طلب الرئيس للحصول على تمويل لمواجهة فيروس كورونا تأخر طويلًا وغير مناسب تمامًا لحجم هذه الحالة الطارئة".



تغريدات نانسى بيولسى



تغريدات نانسى بيولسى تغريدات نانسى بيولسى

وأضافت "على مدار عامين تقريبًا، تركت إدارة ترامب مناصب حرجة مسؤولة عن إدارة الأوبئة فى مجلس الأمن القومى وإدارة الأمن الداخلى شاغرة"، لافته إلى أن ميزانية الرئيس الأخيرة دعت إلى خفض التمويل لمراكز السيطرة على الأمراض، والتى تقع فى الخطوط الأمامية لهذه الطوارئ.. والآن، يضاعف نقاط الضعف لدينا من خلال السعى إلى نهب الأموال التى لا تزال هناك حاجة للحفاظ على الإيبولا تحت المراقبة".

وتابعت نانسى بيلوسى، هجومها، "بعد أسابيع من دعوة #TrumpB budget إلى خفض ميزانية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها خلال وباء الفيروس التاجى، يظهر طلب التمويل المصغر هذا فشلًا مستمرًا فى فهم احتياجات الصحة العامة العاجلة".

وأشارت "تحتاج حكومات الولايات والحكومات المحلية لدينا إلى تمويل جاد لتكون جاهزًا للرد بفعالية على أى تفشٍ فى الولايات المتحدة.. لا ينبغى أن يقوم الرئيس بمداهمة الأموال التى خصصها الكونجرس لأولويات الصحة العامة فى الحياة أو الموت"، وأضافت "سوف يقدم المجلس بسرعة حزمة تمويل إستراتيجية قوية تعالج بشكل كامل حجم وخطورة أزمة الصحة العامة هذه".

يأتى هذا بعدما أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلبت من الكونجرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، بما فى ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل.

وقالت متحدثة باسم إدارة الميزانية فى البيت الأبيض، فى بيان نشرته الوكالة الروسية "سبوتنيك": اليوم، ترسل الإدارة خطة تمويل إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الكونجرس لتسريع عملية تطوير اللقاحات، ودعم التحضير والاستجابة، وشراء المعدات والإمدادات اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا".

هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية فى وقت سابق من اليوم، بالإشارة إلى مصادر بإن، "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طلبت من الكونجرس تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، ما فى ذلك مليار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل".