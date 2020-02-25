نادى مستشارى هيئة قضايا ينعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

نعى نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة ببالغ الحزن والأسى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذى وافته المنية، صباح اليوم والمقرر تشيع جثمانه غدا من مسجد المشير.

داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته وواسع رحمته.

كانت رئاسة الجمهورية نعت ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التى اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، كما أعلنت رئاسة الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، وذلك حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنية صباح اليوم ،وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء.

كما نعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك،وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، الذى كان أحد أبطال قواتنا المسلحة فى معركة الكرامة، عام 1973، كما سبق له تولى رئاسة مجلس الوزراء فى الفترة من أكتوبر 1981 وحتى يناير 1982.