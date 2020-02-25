سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

موقع rfi الفرنسي: مبارك تعرض لست محاولات اغتيال خلال رئاسته لمصر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:13 م
موقع rfi الفرنسي: مبارك تعرض لست محاولات اغتيال خلال رئاسته لمصر مبارك
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرز موقع "rfi" الفرنسي وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عمر يناهز 91 عامًا في مستشفى بالقاهرة ، وقال إن مبارك تعرض لست محاولات اغتيال منذ توليه رئاسة البلاد.

ولفت الموقع الفرنسي إلى أن مبارك الذى كان شابا من أصل متواضع، ولد في 4 مايو 1928 في دلتا النيل والتحق بمجرد مغادرته المدرسة الثانوية بالكلية الحربية ، ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950.

ولفت الموقع إلى أن مسيرة مبارك المهنية شهدت تصاعدا تلو الآخر، وفى عام 1964 ، تولى رئاسة وفد الجيش المصري في الاتحاد السوفيتي وبرز خلال حرب أكتوبر في عام 1973. وبعدها أصبح الرجل الثاني في الحزب الوطني الديمقراطي ، حيث كان نائبا لرئيس الجمهورية.

وأضاف الموقع الفرنسي أن حسني مبارك أصبح الذراع اليمنى للرئيس أنور السادات. في عام 1981 اغتيل السادات على يد الإسلاميين. ثم اختير مبارك ليخلفه على رئاسة البلاد، بعد ذلك ، تم إعلان حالة الطوارئ ولم ترفع حتى عام 2012.

 

 

 


موت حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

موت مبارك

رحيل مبارك

عمر حسني مبارك

عمر الرئيس مبارك

وفاة الرئيس الأسبق

موت الرئيس الأسبق

وفاة مبارك

حسني مبارك

مبارك

محمد حسني مبارك

فريد الديب

علاء مبارك

جمال مبارك

هايدي راسخ

سوزان مبارك

حقيقة موت حسني مبارك

حقيقة وفاة مبارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هنا رحل الرئيس الأسبق حسني مبارك.. أول فيديو لمجمع الجلاء الطبي

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:47 م

محطات فى حياة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:37 م

أبرز كلمات مبارك قبل وفاته.. قال للكاتبة لميس جابر: "طنطاوى مابعنيش..الظروف حتمت كده والأمريكان السبب.. "أنا مش زعلان ياما نمت على الرملة".. وعن التوريث أجاب: "أنا مش حافظ الأسد".. وطالبها: "خليكوا ورا السيسي"

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:28 م

إعلان حالة الحداد العام على وفاة مبارك بكل أنحاء الجمهورية 3 أيام

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:22 م

أمير الكويت يعزى الرئيس السيسى فى وفاة حسنى مبارك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة