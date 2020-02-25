موقع rfi الفرنسي: مبارك تعرض لست محاولات اغتيال خلال رئاسته لمصر

كتبت رباب فتحى

أبرز موقع "rfi" الفرنسي وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عمر يناهز 91 عامًا في مستشفى بالقاهرة ، وقال إن مبارك تعرض لست محاولات اغتيال منذ توليه رئاسة البلاد.

ولفت الموقع الفرنسي إلى أن مبارك الذى كان شابا من أصل متواضع، ولد في 4 مايو 1928 في دلتا النيل والتحق بمجرد مغادرته المدرسة الثانوية بالكلية الحربية ، ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950.

ولفت الموقع إلى أن مسيرة مبارك المهنية شهدت تصاعدا تلو الآخر، وفى عام 1964 ، تولى رئاسة وفد الجيش المصري في الاتحاد السوفيتي وبرز خلال حرب أكتوبر في عام 1973. وبعدها أصبح الرجل الثاني في الحزب الوطني الديمقراطي ، حيث كان نائبا لرئيس الجمهورية.

وأضاف الموقع الفرنسي أن حسني مبارك أصبح الذراع اليمنى للرئيس أنور السادات. في عام 1981 اغتيل السادات على يد الإسلاميين. ثم اختير مبارك ليخلفه على رئاسة البلاد، بعد ذلك ، تم إعلان حالة الطوارئ ولم ترفع حتى عام 2012.