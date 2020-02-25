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مصرع عامل بعد اصطدامه ببريمة أثناء حفر بئر جوفى بالوادى الجديد

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:57 ص
مصرع عامل بعد اصطدامه ببريمة أثناء حفر بئر جوفى بالوادى الجديد اسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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لقى عامل مصرعه، مساء اليوم الاثنين، إثر اصطدامه بجسم صلب خلال عمله بحفر ببريمة حفر بئر جوفى بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد حيث تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع عامل حفر فى مستشفى الداخلة العام.

تبين وفاة محمد محمود الشرقاوي، 35 سنة، نتيجة هبوط حاد الدورة الدموية والتنفسية، إثر اصطدام بجسم صلب" عمود كردان بريمة حفر آبار، خلال عمله بحفر بئر جوفى بمنطقة عزب القصر بمركز الداخلة

 

وجرى نقله لمستشفى الداخلة العام، لتلقى العلاج، الا أنه توفى داخل غرفة الاستقبال بمستشفى الداخلة العام، وجرى وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.

وكان أصيب 3 أشخاص فى انقلاب شاحنة على طريق الداخلة شرق العوينات بالقرب من نقطة الكيلو 40، وعلى الفور جرى الدفع بعربات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتبين ورود إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث إنقلاب شاحنة على طريق العوينات.

وأسفر الحادث عن إصابة "سمير سعد جمال 32 سنة من بنى سويف، وسيد محمود إسماعيل 50 سنة، ونها عارف أحمد 24 سنة" وجميعهم مصابين بجروح وكدمات وتم نقلهم لتلقى العلاج اللازم.


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