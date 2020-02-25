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مدير المدرسة اليابانية بسوهاج: اليوم إجازة للطلبة والمعلمين وأى حد يقول غير كدا أهبل

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:34 م
مدير المدرسة اليابانية بسوهاج: اليوم إجازة للطلبة والمعلمين وأى حد يقول غير كدا أهبل المدرسة اليابانية بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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قرر مدير المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة سوهاج، منح العاملين بالمدرسة والتلاميذ إجازة اليوم بالمخالفة للكتاب الدورى الذى تم إرساله من قبل مجلس الوزراء للمحافظين أمس، وجاء ذلك فى إطار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار فى جميع أنحاء البلاد ووجه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الدراسة الثلاثاء بالجامعات والمدارس فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

 

ولم يكتف مدير المدرسة بإيقاف الدراسة بالمدرسة بل قام بوضع بوست على الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الإجتماعى جاء فيه " غدا تعطيل الدراسة طلبة ومعلمين وأى حد أهبل يقول غير كدا يبقى أهبل وأبن أهبل".

 

وعلى جانب أخر، لقى ما كتبه مدير المدرسة على صفحته انتقادا كبير من قبل أولياء الأمور والمتابعين للمدرسة اليابانية، كون أن هذه الأقوال والأفعال لا يجوز أن تصدر من مسئول عن مدرسة تعد مدارس القمة، ويجب أن يكون من على رأس الهرم بها قدوه للجميع عاملين وتلاميذ وأولياء الأمور وحتى لا يتأثر به أحد.

 

وعلى جانب أخر، قامت الإدارة التعليمة بطهطا بتشكيل لجنة لفحص المدارس التى تلاعبت بالقرار ولم يتم العمل بها اليوم "تلاميذ وعاملين" وتم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 5 مدارس بإدارة طهطا التعليمية كونها مغلقة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية ، تمهيدا لرفعها لمكتب وزير التربية والتعليم، كونه أنه ماتم من تكسر للقرار ونشر عبارات مسئية هو أمرا مشين.

 

وعن تفسير ما جاء فى الكتاب الدورى، أكد الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المقصود تعطيل للدراسة فقط بمعنى عدم ذهاب التلاميذ والطلاب للمدارس اليوم بينما العاملين متواجدين بأعمالهم بشكلا طبيعى، وأن القرار جاء حرصا على صحة التلاميذ من جراء سقوط الأمطار.

 

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صفحة مدير المدرسة اليابانية بسوهاج

 

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صفحة مدير المدرسة اليابانية بسوهاج

 

 

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قرار مجلس الوزراء

 


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تعطيل الدراسى

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