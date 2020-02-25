محافظ مطروح يطالب القومى للطفولة بوضع خطط للتوعية وحماية الأطفال

مطروح – حسن مشالي

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة بمطروح، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، ونعمة حمدي مدير الوحدة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ومسئول نجده الطفل، ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، للوقوف على ما يتم تنفيذه من جهود وخطط لحماية الطفل، من كافة المخاطر التي يتعرض لها، مثل "عنف أسري، اغتصاب، تسول، إيواء أطفال بلا مأوى، تنمر،وغيرها "

وأكد محافظ مطروح، أن هذا حضوره الأول لاجتماع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالمحافظة، واستعراض جهود وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وشدد على اهتمامه البالغ بقضية حماية الطفل، لخلق نشء يتمتع بسلامة الصحة النفسية والجسدية، مع دور المجلس الإنساني السامي فى حماية الأطفال باعتبارهم جيل المستقبل.

وأشار إلى أن جميع حالات التعدي على الأطفال والممارسات الخاطئة ضدهم بالمحافظة، تعتبر حالات فردية، ولا ترقى لكونها ظاهرة، نظرا للترابط والعادات والتقاليد التي تتميز بها المحافظة، ويتم التعامل مع كافة المشاكل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، فى سرية تامة للحفاظ على خصوصيتها وحفاظا على نفسية الطفل.

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة تضافر كافة الجهود، ووضع خطط للتوعية، وحماية الأطفال، بمشاركة كافة الجهات المعنية مثل الأوقاف والأزهر والتربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، لتوعية الأهالي والشباب بالتعامل السوي والصحيح مع الأطفال، لتنشئة جيل سوى نفسياً، قادر على البناء والتنمية باعتبار الأطفال هم أمل الغد، ووجه بضرورة تفعيل عمل الوحدات الفرعية الـ 8 بكافة المدن والمراكز بالمحافظة، لرصد جميع الظواهر السلبية، التي يتعرض لها الأطفال والتعامل الفوري معها، واستمرار متابعة كافة الحالات التي تم رصدها، للاطمئنان عليهم وتقديم كافة الدعم النفسي والاجتماعي لهم، مع توعية الأهالي للقضاء تماما على كافة الظواهر السلبية ضد الطفل.

وأكد محافظ مطروح، على تقديم كافة الدعم، لعمل اللجان وصرف حوافز تشجيعية للوحدات المتميزة بالمراكز، تحفيزا وتشجيعا لهم مطالبا، مديرية التضامن الاجتماعي،بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لسرعة إنشاء دار رعاية للفتيات التي لا مأوى لهن، ودار للأطفال مجهولي النسب بالمحافظة، وتفعيل أدوار مؤسسات المجتمع المدني، لإيجاد أسر بديلة لهم، ومساعدتهم على عيش حياه كريمة، مع دراسة مقترح الاستفادة من مبنى جمعية الدفاع الاجتماعي لأطفال الأحداث بالكيلو 7 ، والمقام على مساحة 1000متر، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من المبنى المقام، واستغلال الإمكانيات المتاحة، فى إنشاء دور رعاية لحماية الأطفال والفتيات، الذين لا مأوى لهم، لحمايتهم من أية انتهاكات و من أشكال العنف كافة.

وأكد اللواء خالد شعيب، على ضرورة الإعلان عن رقم وحدة حماية الطفل بالمحافظة، (0464945867) لتعريف المواطنين به، لسرعة الإبلاغ عن الانتهاكات ضد الأطفال، أو تقديم المشورة للأهالي ومتابعة الشكاوى، إلى أن يتم التأكد من الحصول على الخدمة المطلوبة للحفاظ على الطفل وحمايته.