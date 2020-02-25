محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء مخيم الإيواء العاجل بإستاد طنطا

الغربية – مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال إنشاء معسكر الإيواء العاجل بإستاد طنطا ،والذى يستهدف رفع درجات الإستعداد لمواجهة أي طارئ ،جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمدينة طنطا، لمتابعة الحالة المرورية ،وتطبيق قانون تنظيم سير التوك توك بالإضافة إلى أعمال إزالة كافة إشغالات المحال والمقاهي من الشوارع.

والجدير بالذكر؛ أن مخيم الإيواء يضم 30 خيمة ويستوعب 80 فرد بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية واللوجستية والتعليمية والرياضية وتنظيم الأنشطة الرياضية وتوفير كافة سبل الإعاشة.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد العديد من شوارع مدينة طنطا للوقوف على الحالة الفعلية على أرض الواقع ، كما وجه بإزالة عدد من الإشغالات الخاصة بالمحال والمقاهي بالإضافة إلى الإشغالات المرورية.

من ناحيه اخرى استعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المزلقانات على مستوى المحافظة للوقف على المعوقات التي تواجه أعمال التطوير والعمل على إزالتها وتحقيق التنسيق المتبادل بين الجهات المعنية جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ذات الصلة.

وخلال الإجتماع؛ شدد محافظ الغربية على سرعة إزالة كافة التعديات التي تعوق أعمال التطوير في بعض المزلقانات والتنسيق الكامل بين مديريات الخدمات ورؤساء المدن والأحياء وهيئة السكة الحديد وإجراء المعاينات على أرض الواقع لتحديد أوجه التعدي ومعوقات تنفيذ التطوير ، مشيراً إلى أهمية مراعاة السرعة في إنهاء الأعمال حفاظاً على حياة المواطنين والسيولة المرورية.

من ناحية أخرى

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بسرعة توفير أرض فضاء غير مستغلة تقع خارج الكتلة السكنية لإقامة أماكن بديلة للأسواق العشوائية وسرعة إجراء المعاينات الهندسية ، جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ورؤساء المدن والأحياء.

وخلال الإجتماع؛ وجه محافظ الغربية الإدارة الهندسية برفع المساحات والمقايسات للأماكن المقترحة لإقامة الأسواق عليها وعمل تصميم موحد الوحدة (الباكية) على مستوى المحافظة من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري ، كما شدد المحافظ على عدم إستمرار أي إشغالات بعد رصف أي شارع ولابد من مراعاة عامل الجدية والمتابعة والأخذ بالإجراءات الإستباقية قبل وقوع الحدث.

وفى ذات السياق؛ أشار محافظ الغربية إلى ضرورة مراعاة أن تكون الأماكن متوفر بها كافة الخدمات من مواصلات وجراج لسهول الوصول إليها سواء من البائع أو المستهلك وممرات للمشاة وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمحافظة الغربية.

موجهاً رؤساء المدن والأحياء بالتواجد الميداني بالشوارع بصفة مستمرة لإزالة أي مخالفات في حينها سواء إشغالات أو مخالفات البناء.