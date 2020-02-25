محافظ أسيوط يقود حملة لإزالة تعديات على أملاك الدولة ويتفقد مخرات سيول (صور)

أسيوط ضحا صالح

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء حملة لإزالة بعض التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط على مساحة 5 افدنة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة فى هذا الشأن لتتمكن الشركات المنفذة من مد خط مواسير مياه إلى مدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإسترداد أراض الدولة ومنع التعدى على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لأى شكل من أشكال التعديات وتسليم الأرض لجهات الولاية .

شارك فى الحملة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد واللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة وبعض قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط ومسئولى املاك الدولة والادارة الهندسية بمركز أسيوط .

وتابع المحافظ اعمال ازالة التعديات ومد خط مواسير المياه وازالة العوائق بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية لمركز أسيوط مصدرًا تعليماته لجميع رؤساء المراكز والأحياء بإستمرار الحملات لوقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى املاك الدولة وإزالة جميع المخالفات فى مهدها فور الابلاغ عنها بالتنسيق مع أجهزة المتابعة الميدانية ووحدات الإنقاذ السريع والتدخل السريع لإزالة التعديات والبناء المخالف.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والأحياء بعدم توصيل المرافق لأى مبانى مخالفة لافتا إنه لاتهاون فى مخالفات البناء أو التعديات على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة وإزالتها فى مهدها بجميع قرى ومراكز المحافظة وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقاً للقانون وحث المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين على استكمال باقى الإجراءات .

كما تفقد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء بعض مخرات السيول أسفل طريق محور الهضبة الغربية بقرية درنكة المجاورة للجبل الغربى بمركز أسيوط وذلك للوقوف جاهزيتها لاستقبال هطول الأمطار فى حالة حدوثها مشددا على تطهيرها بصفة مستمرة تحسبًا لأوضاع الطقس غير المستقرة المتوقع حدوثها خلال الأيام القادمة حفاظًا على الأرواح والممتلكات رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد واللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة .

بدأ المحافظ جولته بتفقد طريق محور الهضبة الغربية ومخرات السيول الرئيسية بالجبل الغربى والمارة بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط وأسفل محور الهضبة الغربية مستمع الى شرح لخطة تطهير المخرات ومتابعتها مصدرًا تعليماته لجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى الرى بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة ومراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة وتطهيرها وإزالة العوائق منها والتأكد على جاهزية كافة المعدات الخاصة بمواجهة الأزمات.

كما أصدر المحافظ تعليماته للمهندس رمضان كمال وكيل وزارة الرى بالمحافظة لتشكيل لجان فنية متخصصة للمرور على مخرات السيول وسدود الإعاقة بمختلف مراكز المحافظة بالجبلين الشرقى والغربى للمحافظة للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها لافتًا إلى استمرار جهود تطوير ورفع كفاءة المخرات والسدود بصفة مستمرة طوال العام وفقًا لخطة وزارة الموارد المائية والرى و مراجعة خطة تصريف مياه الأمطار والسيول لكل المناطق والتأكد من جاهزية مسارات مخرات السيول لتصريف المياه الزائدة وتوجيه الإدارات العامة للقيام بأعمال التطهير للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل وذلك ضمن خطة مواجهة الكوارث والأزمات بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية فى إدارة الأزمة.



جولة تفقد مخرات السيول



جولة تفقد مخرات السيول



حملة ازالة التعديات بمركز اسيوط



حملة ازالة التعديات بمركز اسيوط



حملة ازالة التعديات بمركز اسيوط