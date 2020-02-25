محافظ أسيوط: انطلاق ملتقى للتوظيف الخميس لتوفير 3 آلاف فرصة عمل

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف لشباب المحافظة بعد غد الخميس باستاد أسيوط الرياضى بحى غرب لتوفير 3 آلاف فرصة عمل وتدريب للشباب من أبناء المحافظة بمختلف شركات القطاع الخاص يوم الخميس القادم، والذى تنظمه الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة أكثر من 40 شركة بالقطاع الخاص .

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الملتقى يتيح فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل لتوفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل بكافة المجالات بالقطاع الخاص فضلا عن فرص التدريب على مهارات العمل والتكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد والقضاء على البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وأضاف محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ان الملتقى يتم تنظيمه يوم الخميس القادم الموافق 27 فبراير 2020 ولمدة يوم واحد بالاستاد الرياضي بمنطقة الاربعين بحى غرب من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا على ان تقدم جميع خدمات التوظيف مجاناً والحضور بالبطاقة الشخصية فقط لافتا الى انه يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي والحضور مباشرة بالمكان والميعاد المحددين https://tinyurl.com/qqscpwp

وفى وقت سابق، أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن قرب افتتاح مستشفى أبوتيج النموذجى والتى تم إنشائها بتكلفة 277 مليون جنيه لخدمة أهالى المركز والمراكز المجاورة والتى ستقدم خدماتها بالمجان للأهالى ضمن خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لافتًا إلى نقل وحدة الغسيل الكلوى بمنفلوط إلى مبنى العيادات المجاور لمبنى المستشفى الجديد الجارى انشاؤه لخدمة المرضى بقرى ومدينة مركز منفلوط وتسهيلًا عليهم للانتفال إلى المقر الجديد.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة للوقوف على الإجراءات التى تم تنفيذها لسرعة تجهيز مستشفى أبوتيج النموذجى تمهيدًا لافتتاحه خلال الأسابيع القادمة فضلًا عن تطوير المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية القروية.