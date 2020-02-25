"محافظة الغربية": الصرف الصحى يغطى المدن بنسبة 100% والقرى بنسبة 49%

كتب محسن البديوى

قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إن الصرف الصحى يغطى 49% من قرى الغربية بالكامل، كما أن مدن المحافظة مغطاه بنسبة 100%، أما القرى التي لم يصل لها الصرف الصحى 4% فقط.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أنه يتم رفع 550 طن قمامة فى مدينة طنطا فقط، مضيفًا أن هناك خطة كبيرة لتطوير منظومة القمامة بالمحافظة.

وذكر أنه يوجد مشاريع استثمارية بالتعاون ما بين المحافظة وعدد من الوزارات، وهذه المشاريع ستتيح عدد كبير من فرص العمل.

بدورهكشف طارق رحمى محافظ الغربية، أن إجمالي المشروعات بالمحافظة تصل لـ 356 مشروع، جارى العمل في 258 مشروع.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، أن هناك اجتماعات بشكل مستمر لمتابعة كافة المشكلات، موضحًا أنه يوجد 155 مشروع في الخطة الاستثمارية للمحافظة هذا العام.

وقال ان محافظ الغربية من قلاع صناعة الغزل والنسيج في مصر والوطن العربى، وهناك تطوير بمجمع صناعة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وتم الانتهاء من المرحلة الثالثة بإدخال المرافق، وذلك على مساحة 11 فدان بها 6 نماذج صناعية تشمل حوالى 615 ورشة بمساحة 48 م مربع للورشة الواحدة، ومتاح لشباب الصناع.

وذكر أن تجزئة صناعة الغزل والنسيج سيساهم ف تطورها، كما سيتم تجديد شركة مصر للغزل والنسيج من خلال إحدى الشركات السويسرية.