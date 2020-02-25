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مجلس الوزراء ينكس العلم تنفيذا لقرار إعلان حالة الحداد لوفاة الرئيس الأسبق

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:05 م
مجلس الوزراء ينكس العلم تنفيذا لقرار إعلان حالة الحداد لوفاة الرئيس الأسبق الرئيس الأسبق حسنى مبارك
كتبت هند مختار

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نكس مجلس الوزراء، العلم  حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

كما وجه مجلس الوزراء فى منشور دورى كافة المؤسسات والوزارات بتنكيس الاعلام تنفيذا للقرار .

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.


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