سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث قليوب: احتراق مصنع الملابس بالكامل بمساحة 200 متر بسبب ماس كهربائى

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:43 ص
مباحث قليوب: احتراق مصنع الملابس بالكامل بمساحة 200 متر بسبب ماس كهربائى حريق - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت المعاينة الأولية للمباحث الجنائية بقليوب، أن حريق مصنع الملابس بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، أن سبب حريقه هو ماس كهربائي، كما أن نيران الحريق التهمت ماكينات خياطة على مساحة 200 مترا من مساحة المصنع الذى نشب به الحريق ، وجارى حصر أثار الحريق وتقدير الخسائر الناتجة عنه.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع ملابس بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية على مساحة أكثر من 1000 مترا .

على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية إلى مكان حريق مصنع الملابس بمدينة قليوب على مساحة 1000 متراً، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق .

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية سيطرت على حريق نشب بمنزل سكنى بقرية الدير، بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية دون خسائر بشرية وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق الأخرى وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود طارق رئيس نيابة طوخ، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بمحافظة القليوبية بانتداب الادلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتشكيل لجنة من الوحدة المحلية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية بتقدير خسائر الحريق وأسبابه.

وفى سياق آخر انتقل على الفور المهندس محمد خيرى رئيس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية لمكان الواقعة وأمر بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر .

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل سكنى بسوق الثلاثاء بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم إخطار الحماية المدنية بقيادة اللواء احمد العشماوى، وتم على الفور بالانتقال لمكان الحريق بقرية الدير بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وأمرت النيابة العامة بانتداب الادلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتشكيل لجنة من الوحدة المحلية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية بتقدير خسائر الحريق وأسبابه.

كما أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود طارق رئيس النيابة وإشراف المستشار حسن على المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بمحافظة القليوبية تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.


اخبار مصر

حريق مصنع ملابس

القليوبية

امن القليوبية

قليوب

مدير امن القليوبية

اخبار مصرية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة