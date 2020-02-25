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بتنظيم من سفارة مصر في بلجراد..

مائدة مستديرة مع إعلاميين فى صربيا للحديث عن تنشيط السياحة إلى مصر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:31 م
مائدة مستديرة مع إعلاميين فى صربيا للحديث عن تنشيط السياحة إلى مصر مائدة مستديرة فى صربيا
كتب: أحمد جمعة

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نظمت سفارة مصر في بلجراد مائدة مستديرة بعنوان "مدونات الرحلات، صحافة السفر والسياحة: مصر من خلال عيون الصحافيين الصرب " ضمن سلسلة الفعاليات في إطار المشاركة كدولة شريك في الدورة 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة.

 

وشملت قائمة المتحدثين عدداً كبيراً من أبرز الإعلاميين الصرب مقدمين عروض مرئية ومسموعة ومطبوعة عن انطباعاتهم الإيجابية عن لزيارة مصر خلال العامين الماضيين ضمن وفدين إعلاميين بدعم من هيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحر الأحمر.

 

وعرض المتحدثون لتطور صحافة السفر عن مصر في صربيا بدءاً من اول كاتب رحلات صربي "بافلي ريجيتشكي" في بداية القرن العشرين، ومذكرات أدب الرحلات "لسونيا لاباتانوف" عن أنشطتها مع الأوبرا المصرية في منتصف القرن العشرين، إلى الزيارات الأحدث التي شملت العاصمة الإدارية والمتحف المصرى الكبير، حيث وصف المتحدثون المشروعات العمرانية والثقافية الجديدة بأنها دليل على أن إرادة المصريين لتنفيذ أحلامهم لا تقهر. كما عدد المتحدثون أمثلة طبيعة الشعب المصرى للترحاب بالزائرين، وتنوع المقاصد السياحية الطبيعية والشاطئية والثقافية.

 

وأدارت الجلسة "ميلينا ميهايليتش" رئيسة تحرير مجلة "ضيف بلجراد بل جست"، بمشاركة "ميليتسا بوسنيتش"، رئيسة مؤسسة بيليانا بوسنيتش وميلينا بوجوفيتش مانيش بإذاعة بلجراد، وآنا يانكوفيتش ، مدونة القنوات المرئية الاكترونية و"تيودورا ميلكوفيتش" المؤثرة على وسيط الانستجرام، و وماركو تاديتش" مدون الرحلات، و"دانييل بافلوفيتش"، الأستاذ بكلية السياحة وإدارة الضيافة بجامعة سينجيدونوم في بلجراد.

 

وأبرز سفير مصر لدى صربيا " عمرو الجويلي" في كلمته الختامية أهمية دور الإعلام في إبراز عوامل الجذب الفريدة التي تتمتع بها مصر، داعياً الصحافيين المشاركين لتدوين تلك الخبرات التي قدموها في كتاب باللغة الصربية بعنوان "مصر من خلال عيون الصحافيين الصرب" لتقديمه إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب متابعة لمشاركتها كضيف شرف في معرض بلجراد الدولى للكتاب في يوليو الماضى.

 

 


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