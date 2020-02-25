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لقاء الأحبة وسنوات الحزن.. مبارك يلتقى حفيده الراحل "محمد" بعد 11 عاما

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:57 م
لقاء الأحبة وسنوات الحزن.. مبارك يلتقى حفيده الراحل "محمد" بعد 11 عاما محمد علاء حفيد مبارك
كتب خالد إبراهيم

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في مايو عام 2009، تلقى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خبرا سيئا ومحزنا بوفاة حفيده محمد علاء مبارك، والذى كان يبلغ من العمر وقتها 12 عاما، إصابته بمرض نُقِل على إثره إلى المستشفى، لينقل إلى قسم المخ والأعصاب، ولكنه لقى ربه.

وفاة محمد علاء مبارك، كان له تأثيرا سلبيا على الرئيس مبارك خلال فترة رئاسته، حيث تأثر بشكل كبيرة، لدرجة أنه كان بداية لمرض، الأمر الذى استلزم سفره إلى أوروبا أكثر من مرة للعلاج، وأجرى أكثر من جراحة.

محمد علاء حفيد مبارك
محمد علاء حفيد مبارك
الراحل محمد علاء
الراحل محمد علاء

الرئيس السابق مبارك وقتها حزن بشدة لفراق الحفيد وتداولت أنباء فى حينها عن اصابته بالاكتئاب، وتسببت تلك الحادثة وقتها فى إلغاء زيارة كانت مقررة لمبارك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوز الرئيس أوباما بفترة ولايته الأولى.

محمد علاء مبارك
محمد علاء مبارك
حفيدا مبارك
حفيدا مبارك

 

اليوم، يرحل الرئيس محمد حسنى مبارك، ليلتقى بحفيده، بعد 11 عاما من الفراق، وهو الأمر الذى انتبه له رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشروا صورا تجمعهم ببعضهم البعض.

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موت حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

موت مبارك

رحيل مبارك

عمر حسني مبارك

عمر الرئيس مبارك

وفاة الرئيس الأسبق

موت الرئيس الأسبق

وفاة مبارك

حسني مبارك

مبارك

محمد حسني مبارك

فريد الديب

علاء مبارك

جمال مبارك

هايدي راسخ

سوزان مبارك

حقيقة موت حسني مبارك

حقيقة وفاة مبارك

وفاة المخلوع

موت المخلوع

الرئيس المخلوع حسني مبارك

وفاة الرئيس المخلوع

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