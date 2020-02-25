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كيف تجهز خطة لتناول وجبات صحية طوال الأسبوع؟

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:20 ص
كيف تجهز خطة لتناول وجبات صحية طوال الأسبوع؟ وجبات صحية
كتبت ــ فاطمة خليل

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هل فكرت في تجهيز خطة أسبوعية تجبرك على تناول طعام صحى طوال الأسبوع؟، ربما هذه فكرة جيدة تساعدك على نظام غذائى صحى تلتزم به، في ظل إنشغالك اليومى والكثير من المسئوليات الملقاة على عاتقك، وفى هذا التقرير نتعرف على كيفية إعداد خطة تساعدك على تناول وجبات صحية طوال الأسبوع، وفقاً لموقع " كلايفند كلينيك" .

ولا توجد صيغة سحرية واحدة لإعداد وجبة صحية بل إنها استراتيجية يمكن تكييفها وفقًا لجدول كل شخص ونمط حياته الفريد لمساعدتك على أن تصبح أكثر فاعلية في المطبخ.

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نصائح لعمل خطة لتناول وجبات صحية طوال الأسبوع
 

يعني إعداد الوجبات ببساطة تجهيز المكونات في وقت مبكر، لجعل الأكل الصحي أسهل خلال أيام الأسبوع المزدحمة بالأعمال والمهام.

بالنسبة لشخص واحد، فقد يعني ذلك تناول وجبات الإفطار والغداء لمدة أسبوع حتى يتمكنوا من إعادة تسخينها في العمل. بالنسبة لآخر، قد يعني ذلك تقطيع بعض الخضروات الإضافية وصنع سلطة لاستخدامها على مدار الأسبوع.

وقال أخصائى التغذية آنا كيبن "يمكنك الحصول على طعام بسرعة لعدة أيام ومن ثم لا تقلق بشأن الوجبات بقية الأسبوع.. ومعرفة أن لديك شيء ينتظر في الثلاجة قد يجعلك أقل عرضة لقيادة السيارة سريعاً لتناول الغداء أو العشاء في حالات الطوارئ.

وأوضح إنها طريقة رائعة أيضًا لمزج الأشياء والحصول على مزيد من التنوع في نظامك الغذائي، لأنه يفرض عليك التخطيط المسبق وطرح الأفكار مسبقًا ، بدلاً من الاعتماد على وجباتك السريعة.

فكر في التخزين
 

قبل أن تبدأ في التفكير فيما ستقوم بعمله، من المهم التفكير في كيفية الحفاظ على كل شيء جديد وتنظيمه

أفضل نصيحة هي شراء حاويات طعام جيدة النوعية ومحكمة الإغلاق، آمنة للميكروويف وغسالة الصحون.

تأكد من أن كل ما تحصل عليه يشمل مجموعة متنوعة من الحاويات، بما في ذلك بعض الأوعية الصغيرة لتخزين الصلصات.

قم بوضع خطة
 

اختر يوماً ووقتاً تكرسه لإعداد وجبات الطعام حتى يصبح روتين لديك، وتأكد من يوم تملك فيه بضع ساعات لتجهيز الوجبات.

اختيار الوصفات الخاصة بك

لقد حان الوقت لاختيار ما ستقوم بإعداده وكتابة قائمة تسوق، يمكن أن تكون وجباتك وصفات محددة أو مجرد مجموعات من البروتينات البسيطة والحبوب الكاملة والخضروات.

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نصائح لعمل اختيارات جيدة
 

-تأكد من أن جميع الوصفات التي تختارها تحتوى على الخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

-إذا كانت أي من الوصفات تحتوي على كميات زائدة من الدهون والسكر والملح، خطط لعمل بدائل أو تقليل كمية الملح أو السكر أو الزيت في الوصفة.

-ابدأ بسيطاً واختر وجبات سهلة التحضير ولا تحتوي على الكثير من المكونات.

-اختيار المكونات مع مجموعة متنوعة من الألوان والقوام. سوف يجعل القوام المختلف مذاقاً جيداً في فمك وستعطيك الألوان المختلفة مجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة التي ستفيد جسمك.

-النظر في وجبات الطعام حيث يمكنك إعادة استخدام المكونات، على سبيل المثال، اصنعي مجموعة من الدجاج المشوي، ثم قدمها ذات يوم مع البروكلي المطهو ​​على البخار والبطاطا الحلوة، ويوم آخر على الخضروات مع بعض البسكويت الكامل الحبوب.

تجنب تناول الوجبة نفسها أسبوعين على التوالي، حتى وصفتك المفضلة ستصبح قديمة إذا أكلتها كثيرًا.

 


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