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كورونا تدفع واشنطن وكوريا الجنوبية الحد من المناورات العسكرية المشتركة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:15 ص
كورونا تدفع واشنطن وكوريا الجنوبية الحد من المناورات العسكرية المشتركة مناورات عسكرية
كتب كامل كامل

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تبحث الولايات المتحدة الأمريكية مع كوريا الجنوبية، إمكانية الحد من المناورات المشتركة، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي، جونغ كيونغ دو: "بحث الجنرال أبرامز (روبرت أبرامز، قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية) مع الجنرال باك (رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية الجنرال بارك هان كي) إمكانية الحد من إجراء التدريبات المشتركة بسبب المخاوف من فيروس كورونا، حسبما جاء فى "سبوتنيك" الوكالة الروسية.

وأشار وزير الدفاع، إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بهذا الصدد.

هذا وأكدت قيادة القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، أمس إصابة أحد أفراد عائلة جندي تابع للقوة الأمريكية، يعيش في مدينة "دايغو" جنوب شرق البلاد، بفيروس كورونا.

وأفادت القيادة بأن أول حالة إصابة بـ"كورونا" في القوات الأمريكية، هي لامرأة بالغة من العمر 61 عاما، زارت يومي 12 و15 فبراير/شباط الجاري معسكر "كامب وكر" التابع لها، في مدينة "دايجو".

 

وكان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الاثنين، أن بلاده سوف توقع صفقة لبيع مروحيات ومعدات عسكرية أخرى للهند تقدر قيمتها بنحو 3 مليار دولار.

وأضاف ترامب - في تصريحات أدلى بها لراديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية - يقول : "إن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند تمضي بصورة طيبة" ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستظل دائمًا صديقًا مخلصًا وداعمًا للشعب الهندي.

وتابع ترامب يقول : "إن الولايات والهند ملتزمتين بالعمل معًا في مواجهة الإرهاب"، مضيفًا "أن حدودنا ستظل مغلقة دائمًا أمام الإرهاب والإرهابيين وجميع أشكال التطرف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وصل فى وقت سابق اليوم الى نيودلهى فى زياة تستغرق 36 ساعة ، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين الدولتين ، فيما تعتبر اول زيارة يقوم بها الى الهند منذ تولى مقاليد الرئاسة فى الولايات المتحدة.

 

كما التقطت عدسات وكالة رويترز للأنباء، عدد من الصور للرئيس ترامب وزوجته ميلانيا ترامب وإبنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر والوفد الأمريكي الذى يزور الهند الآن، أثناء تجولهم في تاج محل التاريخى.

 

 


كورونا

كوريا

واشنطن

المناورات العسكرية

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