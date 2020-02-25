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قرار بتعيين أحمد الشيخ مديرا تنفيذيا لمكتب رعاية المبعوثين بجامعة بنها

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:51 م
قرار بتعيين أحمد الشيخ مديرا تنفيذيا لمكتب رعاية المبعوثين بجامعة بنها مجلس الجامعة
القليوبية نيفين طه

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قرار بتكليف الدكتور أحمد عبدالوهاب الشيخ المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب ببنها للعمل مديرا تنفيذيا لمكتب رعاية المبعوثين العائدين من الخارج.

وكان السعيد قد أصدر قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكلية التربية النوعية وشملت القرارات تعيين الدكتورة غادة عبدالفتاح الأستاذ بقسم الإقتصاد المنزلي وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور هاني شحته الأستاذ بقسم التربية الموسيقية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة قيام الدكتورة هالة يحيى السيد الأستاذ بقسم رياض الأطفال بأعمال رئيس مجلس القسم وقيام الدكتور معروف أحمد معروف الأستاذ بقسم التربية الفنية بأعمال رئيس مجلس القسم.

وأشار الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بمحافظة القليوبية أن الجامعة حريصة علي أختيار أكفأ الأساتذة للمساعدة علي تطور العمل التعليمي والجامعي بين الطلاب في الجامعة.

كما أنة يتم ضخ دماء شبابية جديد بجميع الأقسام بمختلف الكليات بجامعة بنها ،ويتم أختيارهم بعناية فائقة وفقا لمؤهلاتهم وعملهم الخدمى والتعليمي طيلة فترة مشاركتهم العمل في الجامعة منوها ،انه يتم  عمل حركة تغييرات وترقيات للعديد من الأساتذة بجميع الكليات بالجامعة لبث روح التطوير وأن العمل هو أساس الترقي فقط لكي يبذل الجميع كافة مجهوداتهم لرفع العمل التعليمي الجامعي وسيلقي من جميع مسؤولي الجامعة كافة المشاركة والتقدير

وأشار إلي أن الجامعة تولي جميع قطاعاتها الخدمية للطلاب اهتماما كبيرا ومن أهم تلك القطاعات هو قطاع المبعوثين من الخارج والذى يهتم بشؤون الأطباء الحاصلين علي منح بجامعات مختلفة علي مستوي العالم ليتم التواصل معهم وتذليل كافة العقبات التي تقف حائل في مسيرتهم العلمية

 

 


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