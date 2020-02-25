فيديو نعى القوات المسلحة للرئيس الأسبق: "مبارك قائد من قادة حرب أكتوبر"

كتب زكى القاضى

تقدمت القوات المسلحة، بالنعى في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسب بيان صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، فالرئيس الراحل يعتبر ابن من أبنائها، وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة.

وحسب فيديو منشور على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، تتقدم القوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

فيما أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020. .