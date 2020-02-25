سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فيديو مذهل لطفيليات مجهرية "مصاصة دماء" تتغذى على قشريات صغيرة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:17 م
فيديو مذهل لطفيليات مجهرية "مصاصة دماء" تتغذى على قشريات صغيرة طفيليات مجهرية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نُشر مقطع فيديو لطفيلى مجهرى قوى يلتهم قشريات صغيرة من الداخل حتى يصل إلى الخارج، فى مشهد مثير للغاية، والتقط الفيديو من قبل العالم المستقل، ريتشارد كيربى، ومخرج الأفلام وزميل أبحاث جامعى سابق فى الجمعية الملكية للبحوث الجامعية (Royal Society university research)، والذى حصل على جائزة "نيكون" السنوية الشهيرة Nikon Small World in Motion prize، عن هذا العمل.

ويظهر مقطع الفيديو مجذافيات الأرجل (وهى مجموعة من الكائنات الصغيرة التى تنتمى إلى القشريات، قادرة على التكيف، ويمكن أن تعيش فى المياه العذبة والمالحة)، مصابة بطفيلى مجهرى قوى يسمى vampyrophyra pelagica.

ويمكن العثور على مثل هذه القشريات فى قاع البحر، لدى الطحالب، وتحت الأوراق فى الغابات الرطبة، وغيرها من المواقع الأخرى، وعادة ما يقاس طول مجذافيات الأرجل الناضجة بين ملليمتر واحد وملليمترين، وتعيش على نظام غذائى يتكون من معظم العوالق النباتية، وغالبا ما تكون مجذافيات الأرجل هدفا للطفيليات المجهرية المعروفة باسم vampyrophyra pelagica، والتى تلتصق بهيكل القشريات الخارجى ثم تطوقها على شكل كيس وقائي.

ويظل الطفيل غير نشط، إلى غاية إصابة مجذافيات الأرجل المضيفة أو يقع القضاء عليها بواسطة قشريات أخرى، وفي هذه النقطة، تخرج الطفيليات مصاصة الدماء من الأكياس الوقائية وتدخل إلى جسم القشريات من خلال الجروح وتبدأ بالتغذية على السيتوبلازم (المكون الرئيسي الذي يملأ الخلية)، فتأكل الجثة من الداخل بشكل فعال حتى تصل إلى الخارج.

وكان كيربي قادرا على التقاط هذا الحدث باستخدام التصوير الفوتوغرافي المسمى darkfield microscopy، وهي واحدة من بين تقنيتين تستخدم لالتقاط الحياة المجهرية بالفيديو.


طفيليات

قشريات

طحالب

سيتوبلازم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة