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فيديو.. حالة تأهب بمقابر عائلة مبارك فى مصر الجديدة استعداد لدفنه

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:35 م
فيديو.. حالة تأهب بمقابر عائلة مبارك فى مصر الجديدة استعداد لدفنه مقابر مبارك
كتب: إبراهيم قاسم وكريم صبحى ـ تصوير: أشرف فوزى

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بدأت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، تجهيز المقبرة التي سيتم دفنه فيها بعد أن وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك في مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت منذ قليل حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر.

وقالت مصادر مقربة من أسرة مبارك أن المقابر تم فتحها منذ أسبوع وتم تجهيزها خاصة مع ظهور مؤشرات لوفاته بعد تدهور حالته بالمستشفى.

وتقع مقبرة الرئيس الأسبق بجوار مقابر عائلة "ثابت" التى تنتمى إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، والتي تقع بجوار محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.

مقابر مبارك (1)
 
مقابر مبارك (2)
 
مقابر مبارك (3)
 
مقابر مبارك (4)
 
مقابر مبارك (5)
 
مقابر مبارك (6)

وفاة مبارك

وفاة حسني مبارك

محمد حسني مبارك

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