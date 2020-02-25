فيديو.. حالة تأهب بمقابر عائلة مبارك فى مصر الجديدة استعداد لدفنه

كتب: إبراهيم قاسم وكريم صبحى ـ تصوير: أشرف فوزى

بدأت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، تجهيز المقبرة التي سيتم دفنه فيها بعد أن وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك في مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت منذ قليل حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر.

وقالت مصادر مقربة من أسرة مبارك أن المقابر تم فتحها منذ أسبوع وتم تجهيزها خاصة مع ظهور مؤشرات لوفاته بعد تدهور حالته بالمستشفى.

وتقع مقبرة الرئيس الأسبق بجوار مقابر عائلة "ثابت" التى تنتمى إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، والتي تقع بجوار محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.