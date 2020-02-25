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فى بداية صوم القيامة.. مطران أسوان يكلف خمسة شمامسة بالخدمة كقساوسة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:22 م
فى بداية صوم القيامة.. مطران أسوان يكلف خمسة شمامسة بالخدمة كقساوسة مطران أسوان يكلف خمسة شمامسة بالخدمة كقساوسة
سارة علام

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فى أول قداس للصوم الكبير، ترأس الأنبا هدرا مطران أسوان الصلوات فى كنيسة السيدة العذراء بإدفو، ورسم خلال القداس خمسة من شمامسة الإيبارشية كهنة للخدمة بعدد من كنائسها على أن يبدأ الكهنة الجدد اليوم الثلاثاء فترة الإعداد اللازمة للقساوسة الجدد، التى تستغرق أربعون يوما يقضونها بأحد الأديرة. 

وكلف الأنبا هدرا بالخدمة كلًّا من الشماس أشرف يسى باسم القس داود والشماس جرجس سدمن باسم القس جرجس لكنيسة الشهيد مار جرجس باللديد، والشماس يوحنا القمص شاروبيم باسم القس مكسيموس لكنيسة الشهيد أبي سيفين بحاجر القنان، والشماس شكرى شوقى، باسم القس كيرلس لكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بالفوزة، والشماس كيرلس زخارى باسم القس بنيامين لكنيسة السيدة العذراء بإدفو.

تنص لائحة اختيار الكهنة على شروط معينة لابد أن تتوافر في كل مرشح أهمها حسن السير والسلوك وألا يكون قد أدين من قبل المجلس الإكليريكي للكنيسة من قبل، ولم يسبق اتهامه جنائيا في أية قضية وألا يزيد عمره عن 50 عاما وألا يقل عن 30 عاما وأن تحصل الكنيسة على إقرار من زوجة المرشح بموافقتها على اتجاهه للخدمة ككاهن وأن يكون مضى على هذا الزواج سنة ميلادية كاملة، وإقرار من المرشح ألا يمتهن عمل أخر غير الخدمة الكنسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالي، وأن يكون درس في أحد الكليات أو المعاهد الكنسية ويمكن استثناء بعض المرشحين من هذا الشرط، وأن يكون خدم في الكنيسة المرشح لها مدة لا تقل عن 6 أشهر.

ويتلو القساوسة الجدد تعهد الخدمة أمام شعب الكنيسة الحاضرين وينص على" أنا المسكين... المدعو لنعمة الكهنوت على المذبح المقدس فى كنيسة... بحى... مدينة.. أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعى الرعاة وأمام ملائكته وقديسيه وأمام أبى قداسة البابا... (أو نيافة الأنبا...) وأمام الاكليروس وكل الشعب"، وبأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسى إلى النفس الأخير وأن احترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقليدها وطقوسها وتعليمها، وأن أبذل كل جهدى فى تعليم الشعب الإيمان السليم، وقيادته فى حياة القداسة والبر.


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