عميدة عائلة مبارك بالمنوفية: إقامة عزاء للرئيس الراحل بمسقط رأسه

المنوفية -محمد فتحى

أعلن عادل مبارك أحد أقارب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، عن إقامة عزاء للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك بمسقط رأسه بقرية المصلحة.

وأضاف عميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، أنه جارى التنسيق مع العائلة بالقاهرة لتحديد موعد العزاء بالقرية، عقب العزاء الذى سيقام بالقاهرة، حتى نتمكن من تلقى العزاء جميعا فى الراحل.

وكانت حالة من الحزن والاسى خيمت على أهالى قرية كفر المصلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم.

"اليوم السابع" انتقلت إلى مسقط رأس الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، والتقينا عادل مبارك أحد أقارب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، وعميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية الكل يعلم أن التاريخ لايزيف وان الرئيس الأسبق مبارك له إنجازات عديده .

وأشار إلى أن بصمته فى حرب إكتوبر لاينكرها أحد والشاهد على ذلك الرئيس الراحل محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام، مضيفا أنه كان دائم على صلة الرحم وحب جميع عائلتة والسعى دائما فى كل ماهو خير لهم .

وأضاف عميد عائلة مبارك بمحافظةالمنوفية، ننعى شعب مصر العظيم فى وفاة أحد أبنائها أب وأخ ورئيسا أبا هذا البطل أن يغادر هذا الوطن وأصر أن يدفن فى تراب هذا الوطن العظيم .

ويضيف حظت قرية كفر المصلحة مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق بالعديد من الخدمات ومنها الصرح الرياضى بالقرية وجميع خدمات البنية الأساسية ومنها مياة نظيفة وصرف صحى والغاز، وكان أهالى القرى المجاورة يطلقون على القرية كفر باريس من كثرة الخدمات بها والاهتمام الكبير بها من قبل المسؤلين بها .