علاء وجمال مبارك يتلوان القرآن على جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك

كشفت مصادر مقربة من أسرة الراحل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أن جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق، لم يتمكنا من تمالك أنفسهما ودخلا فى نوبة بكاء شديدة عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ثم بدأوا فى قراءة وتلاوة القرآن على روحه.

ويذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان قد دخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

ونعى علاء مبارك، والده الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشر صورة له وعلق عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون ، انتقل إلى رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه".

وبدأت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، تجهيز المقبرة التي سيتم دفنه فيها بعد أن وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك في مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت منذ قليل حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر.

وقالت مصادر مقربة من أسرة مبارك، إن المقابر تم فتحها منذ أسبوع وتم تجهيزها خاصة مع ظهور مؤشرات لوفاته بعد تدهور حالته بالمستشفى.

وتقع مقبرة الرئيس الأسبق بجوار مقابر عائلة "ثابت" التى تنتمى إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، والتي تقع بجوار محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.

كانت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن نعت رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.